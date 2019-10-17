ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Hyundai создали восьмиместный минивэн… для дрифта

18.10.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Спортивное отделение Hyundai N занимается подготовкой самых мощных и скоростных версий серийных моделей корейской марки — например, хэтчбеков i30 N и Veloster N. Но новая «зажигалка», анонсированная австралийским подразделением компании — другого поля ягода!


«Подзарядке» в этот раз подвергся однообъемник H-1, который в Австралии продается под именем iMax — полное название спецверсии звучит как iMax N Drift Bus. Собственно, в нем и зашифровано основное предназначение сей диковинки, в салоне которой имеется восемь мест — «раздавать угла» на гоночном треке.


Микроавтобус принарядили в аэродинамический обвес, установлена заниженная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, появились более мощные тормоза с передними дисками увеличенного диаметра, выпускная система с открываемой заслонкой и 19-дюймовые колесные диски. А самое главное — это прописавшийся под капотом вместо штатного 2,5-литрового дизеля бензиновый битурбо V6 объемом 3,5 л, отдача которого составляет 408 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента.


В трансмиссии iMax N Drift Bus — 8-ступенчатый «автомат» и задний привод с заваренным дифференциалом. Из особенностей в салоне дрифт-буса — более рельефные передние кресла, сиденья второго и третьего ряда с отделкой кожей и замшей, а также новый руль с кнопками переключения ездовых режимов.


Впрочем, серийный выпуск iMax N Drift Bus не планируется — это построенный в единственном экземпляре шоу-кар, который в этот уикенд примет участие в мероприятии World Time Attack Challenge в Сиднее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивное отделение Hyundai N показало «горячий» минивэн, созданный на основе стандартного восьмиместного однообъемника H-1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санитарные дни продолжаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика