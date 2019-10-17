В Hyundai создали восьмиместный минивэн… для дрифта

Источник материала: Tut.by

Спортивное отделение Hyundai N занимается подготовкой самых мощных и скоростных версий серийных моделей корейской марки — например, хэтчбеков i30 N и Veloster N. Но новая «зажигалка», анонсированная австралийским подразделением компании — другого поля ягода!





«Подзарядке» в этот раз подвергся однообъемник H-1, который в Австралии продается под именем iMax — полное название спецверсии звучит как iMax N Drift Bus. Собственно, в нем и зашифровано основное предназначение сей диковинки, в салоне которой имеется восемь мест — «раздавать угла» на гоночном треке.





Микроавтобус принарядили в аэродинамический обвес, установлена заниженная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, появились более мощные тормоза с передними дисками увеличенного диаметра, выпускная система с открываемой заслонкой и 19-дюймовые колесные диски. А самое главное — это прописавшийся под капотом вместо штатного 2,5-литрового дизеля бензиновый битурбо V6 объемом 3,5 л, отдача которого составляет 408 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента.





В трансмиссии iMax N Drift Bus — 8-ступенчатый «автомат» и задний привод с заваренным дифференциалом. Из особенностей в салоне дрифт-буса — более рельефные передние кресла, сиденья второго и третьего ряда с отделкой кожей и замшей, а также новый руль с кнопками переключения ездовых режимов.





Впрочем, серийный выпуск iMax N Drift Bus не планируется — это построенный в единственном экземпляре шоу-кар, который в этот уикенд примет участие в мероприятии World Time Attack Challenge в Сиднее.