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Джаз-концерт, фотолекция и спектакль «Медведь». Как провести хорошо выходные в Бресте

18.10.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте можно сходить на спектакль театра «Напротив», заскочить на лекцию по фотографии и отдохнуть на джазовом концерте.

Что: Джаз-концерт

Где: Зал ООКЦ (Коммунистическая, 1)

Когда: 20 октября 19.00


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: kudago.com

Обладатель двух премий Грэмми американский альт-саксофонист Марк Гросс представит в Бресте программу-посвящение легендарному Дюку Эллингтону, солистом оркестра которого он работает долгое время. В Бресте звезда джаза приехал со своим американским квартетом.

Что: Спектакль «Медведь»

Где: «Грунтоўня» (площадь Свободы, 18/1)

Когда: 19 октября 11.00


В субботу театр «Напротив» представит спектакль «Медведь». Главные герои постановки: охотник и его верный пес Брудершпиц. Охотник очень любил лес и лесных жителей, но совершенно не умел с ними общаться. Он очень хотел, чтобы все звери жили с ним рядом, и вместо того, чтобы любоваться ими в лесу, он сделал зоопарк и стал помещать всех лесных зверушек в клетки, чтобы они от него не убегали. На помощь бедным зверушкам приходит лесная Фея Динь-Динь. Для того, чтобы проучить Охотника, она заколдовывает его и превращает в медведя. Чтобы снять заклание Охотник должен подружится с огромным зверем.

Заказать билеты можно по ссылке.

Что: Фотолекция

Где: Пространство КХ (Халтурина 2/1)

Когда: 19 и 20 октября в 19.00


В субботу и воскресенье пройдут бесплатные лекции фотографа и фотокритика Ольги Бубич. 19 октября она расскажет о композиционном анализе, физиологии и биологии «чтения» изображения. 20 октября пройдет лекция на тему: «Интерпретируя фотографию: практики со-переживания. Герменевтический и структурный анализ».

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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В эти выходные в Бресте можно сходить на спектакль театра «Напротив», заскочить на лекцию по фотографии и отдохнуть на джазовом концерте.
 
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