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СК: в Чаусах милиционеру пришлось выстрелить в пенсионера с ножом

18.10.2019 13:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК: в Чаусах милиционеру пришлось выстрелить в пенсионера с ножом
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 17 октября в Чаусах. Двое мужчин и женщина совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого 65-летний мужчина нанес ножевое ранение 41-летнему собутыльнику.

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На место происшествия выехали правоохранители. Однако даже после прибытия сотрудников милиции 65-летний мужчина продолжил вести себя агрессивно и стал угрожать ножом женщине. Милиционер произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем ему пришлось выстрелить мужчине в ногу.

41-летний и 65-летний мужчины доставлены в больницу. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»). Расследование продолжается.

 
 
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