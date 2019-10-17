Суд над блогером Nexta: оказывается, пост о пьяной езде чиновника навредил в 5 раз меньше

Источник материала: KYKY

Мы уже писали , на Telegram-канал Nexta подали в суд из-за поста о пьяной езде чиновника. От блогера Степана Путило (владельца канала) требовали 50 тысяч рублей, или около 25 тысячи долларов, но теперь ставки снизились. Об этом сообщает TUT.by.

Напомним: 10 августа Nexta посвятил пост странным делам в Слониме. По данным канала, председатель местного райисполкома Геннадий Хомич (его блогер назвал «районным царьком») попался сотрудникам ГАИ пьяным за рулем, но делу не дали ход. Позже, как утверждал Nexta, работники спецподразделения ГАИ «Стрела» из Гродно в таком же состоянии остановили жену Хомича, но договориться уже не вышло. Кроме того, чиновника упрекнули в том, что он до сих пор полностью не отчитался, как потратил государственные деньги, выделенные на «День белорусской письменности». Стоит отметить, что вся эта информация официально не подтвердилась.

Пост перепечатали «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»). Им также предъявлены иски, а интересы чиновника представляет адвокат Мария Колесова-Гудилина. Ответственность возложили на физ- или юрлицо, на которое зарегистрирован сайт. В случае с «Белорусским партизаном» и его главредом Светланой Калинкиной удалось достичь мирного соглашения.

Сегодня, 18 октября, состоялось предварительное заседание в суд Минского района. Туда пришли только защитники Геннадия Хомича — сам Хомич и ответчик Путило не явились, — и несколько журналистов. Адвокаты чиновника заявили, что публикация Nexta «создает негативное впечатление об их доверителе, причиняет ему моральный вред и умаляет честь и достоинство». Только теперь моральную компенсацию оценивают в десять тысяч рублей — вместо 50 тысяч, как раньше.

На вопрос судьи, чем обоснована эта сумма, защитник Хомича сказал: «Наш доверитель работает в этой должности с 2018 года. В отношении него распространена недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию. Хомич испытывает нравственные страдания, они связаны с чувством переживания, осознанием того, что окружающие его осуждаю».

Фото обложки: t.me/nexta_tv.