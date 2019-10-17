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Суд над блогером Nexta: оказывается, пост о пьяной езде чиновника навредил в 5 раз меньше
Источник материала: KYKY>
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Напомним: 10 августа Nexta
Пост перепечатали «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»). Им также предъявлены иски, а интересы чиновника представляет адвокат Мария Колесова-Гудилина. Ответственность возложили на физ- или юрлицо, на которое зарегистрирован сайт. В случае с «Белорусским партизаном» и его главредом Светланой Калинкиной удалось достичь мирного соглашения.
Сегодня, 18 октября, состоялось предварительное заседание в суд Минского района. Туда пришли только защитники Геннадия Хомича — сам Хомич и ответчик Путило не явились, — и несколько журналистов. Адвокаты чиновника заявили, что публикация Nexta «создает негативное впечатление об их доверителе, причиняет ему моральный вред и умаляет честь и достоинство». Только теперь моральную компенсацию оценивают в десять тысяч рублей — вместо 50 тысяч, как раньше.
На вопрос судьи, чем обоснована эта сумма, защитник Хомича сказал: «Наш доверитель работает в этой должности с 2018 года. В отношении него распространена недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию. Хомич испытывает нравственные страдания, они связаны с чувством переживания, осознанием того, что окружающие его осуждаю».
Фото обложки: t.me/nexta_tv.
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