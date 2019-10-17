В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в работающей бетономешалке

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел вечером 17 октября. В деревне Атолино Минского района 17-летний парень проводил строительные работы на частном подворье.

По информации МЧС, молодой человек оступился, в результате чего его рука оказалась в стоящей рядом работающей бетономешалке. Ему понадобилась помощь спасателей, которых вызвал его отец.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли руку парня из бетономешалки. После этого молодой человек был передан медработникам и отправлен в больницу.