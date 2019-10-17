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В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в работающей бетономешалке

18.10.2019 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в работающей бетономешалке
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел вечером 17 октября. В деревне Атолино Минского района 17-летний парень проводил строительные работы на частном подворье.

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в работающей бетономешалке В Мозыре ребенок застрял между сиденьями в поликлинике

По информации МЧС, молодой человек оступился, в результате чего его рука оказалась в стоящей рядом работающей бетономешалке. Ему понадобилась помощь спасателей, которых вызвал его отец.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли руку парня из бетономешалки. После этого молодой человек был передан медработникам и отправлен в больницу.

 
 
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Молодому человеку понадобилась помощь спасателей.
 
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