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Создатель Алисы. 5 лучших экранизаций Кира Булычева

18.10.2019 14:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Создатель Алисы. 5 лучших экранизаций Кира Булычева
«Гостья из будущего». © / Кадр из фильма

Создатель Алисы. 5 лучших экранизаций Кира Булычева18 октября исполняется 85 лет со дня рождения Кира Булычева — советского  писателя-фантаста. Именно он придумал «девочку из будущего» — Алису Селезневу, которая живет в конце XXI века в идеальном обществе (но с космическими пиратами), летает в космос за редкими животными, а разок даже оказалась в Москве советского времени. Булычев — это не настоящая фамилия писателя, это был псевдоним, который он придумал, чтобы на работе не узнали о его литературных упражнениях. Впрочем, все равно узнали — благодаря кино. "АиФ" вспоминают фильмы, в создании которых Булычев принял участие — сам или как автор произведений.

«Гостья из будущего»

Однозначно самый известный фильм, снятый по произведениям Кира Булычева — по повести «Сто лет тому вперёд». Пятисерийный телефильм режиссера Павла Арсенова показали по советскому телевидению на весенних школьных каникулах 1985 года, и эта картина произвела сногсшибательный эффект. В девочку из XXI века — Алису Селезневу — влюбились, кажется, все подростки СССР, а объектом этой любви стала исполнительница главной роли Наташа Гусева. Она, правда, так и не выбрала карьеру актрисы, окончила МИТХТ и работала в науке; но редко отказывалась от посещения, например, конвента фантастов «Роскон».

Создатель Алисы. 5 лучших экранизаций Кира Булычева
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«Лиловый шар»

Попытка Павла Арсенова повторить успех «Гостьи из будущего». Этот фильм 1987 года снят по одноименной повести Булычева, главную роль в нем снова сыграла Наташа Гусева, но эффект был уже не тот. Возможно, сыграли роль изменившиеся условия — в светлое коммунистическое будущее тогда верилось всё меньше; впрочем, на любовь зрителей к «Гостье...» и персонально Гусевой провал «Лилового шара» не повлиял никак.

«Подземелье ведьм»

Попытка сделать фантастику «как на западе». Совместный советско-чехословацкий фильм был снят режиссером Юрием Морозом, а главные роли исполнили Сергей Жигунов, Николай Караченцов и Дмитрий Певцов. В целом «Подземелье ведьм» вышло слишком похожим на любой позднесоветский боевик, но в фантастическом антураже. При этом зрители уже видели многие образцы западной кинопродукции — в пиратских видеосалонах или на набиравших популярность видеомагнитофонах — и со скепсисом отнеслись к дешевым спецэффектам и шаблонным персонажам.

«Тайна третьей планеты»

Культовый мультфильм Романа Качанова продолжительностью всего 48 минут до сих пор вызывает восхищение. Для советских зрителей этой было первое визуальное знакомство с Алисой Селезневой (мультфильм вышел в 1981 году), а заодно и с другими персонажами из произведений Булычева — отцом Алисы профессором Селезневым, капитаном Зелёным, археологом Громозекой и, разумеется, Говоруном, который отличается умом и сообразительностью. Сама картина снята по повести «Путешествие Алисы», но с большими купюрами. Попытка повторить успех анимационной Алисы уже в наше время не удалась — мультфильм «День рождения Алисы» 2009 года, например, на цитаты не растаскивали.

«Через тернии к звёздам»

Советской кинофантастики было не очень много, а хорошей и того меньше. И этот фильм Ричарда Викторова о таинственной девушке Нийе (Елена Метелкина) с далекой планеты Дессы, которая задыхается под гнетом магната Туранчокса, — один из тех, что помнят даже сейчас, спустя почти сорок лет. Фильм не является прямой экранизацией Булычева, но именно он написал для него сценарий и оказался в числе тех, кто стал лауреатом Государственной премии СССР. Тогда руководство Института Востоковедения РАН и узнало, что писатель Кир Булычев — это их сотрудник Игорь Можейко.

 
Теги: знакомства
 
 
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«Гостья из будущего». © / Кадр из фильма 18 октября исполняется 85 лет со дня рождения Кира Булычева —...
 
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