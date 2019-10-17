Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?

Источник материала: Аргументы и факты

Система эффективного старта launch control (лаунч контроль) — одна из самых интересных опций в арсенале спортивных автомобилей. Она помогает стартовать настолько быстро, насколько способен на это автомобиль. Как ей правильно пользоваться, помогает разобраться автомобильный гонщик и технический эксперт Олег Кесельман.

Максимальное давление турбины

Не секрет, что в отсутствие доступных автомобильных треков главным спортивным развлечением для уличных стритрейсеров являются гонки драг-рейсинг на четверть мили. Правила просты. Выбирается прямой и сравнительно незагруженный участок дороги, и готовится площадка для заездов с временными стартом и финишем.

Два автомобиля стартуют одновременно, и побеждает тот участник гонок, который на прямой в 402 м разовьет большую скорость. Это гонка на максимальное ускорение, и борьба ведется за сотые доли секунды.

Естественно, выигрышная стратегия здесь укладывается в одно простое правило. Кто лучше стартует, тот имеет больше шансов победить. А сделать это можно только при выходе мотора на полную мощность. Плавный старт, как в повседневной жизни, здесь не годится.

Сцепление размыкается, и двигатель с турбонагнетателем раскручивается газом до таких оборотов, чтобы поддерживать в момент старта полный буст, то есть максимальное давление турбины. Launch control здесь — отличный помощник.

Электронный гонщик

Испытать его действие нам удалось на автомобилях Porsche 911 Turbo c 540-сильным оппозитным мотором на автодроме Moscow Raceway. Главный прямик трассы был разделен на участок разгона и торможения с выделенным четвертьмильным участком (402 м). На нем нам и предстояло опробовать технику в деле.

Теория гласит, что чем больше импульс придать машине во время старта, тем быстрее она будет разгоняться. Для этого бывалые гонщики, такие как Олег Кесельман, сначала раскручивали мотор до красной зоны, а затем бросали педаль сцепления таким образом, чтобы максимальный момент сразу столкнул машину с места и она вылетела, как ядро из пушки. Далее ускорение должно совершаться без пробуксовки колес, чтобы не терять энергию впустую. От водителя требуется большое мастерство при работе педалью газа.



Фото: АиФ / Владимир Гаврилов

К сожалению, не каждый человек способен на такой старт с первого раза. На помощь приходит электроника.

Современный launch control, применяемый для автомобилей для драг-рейсинга, имитирует этот алгоритм. В Porsche 911 уже заведены все настройки, и возиться с ними не надо. Просто переводишь программатор движения в режим «Sport++», при котором отключаются системы противобуксовки и стабилизации, а далее активируешь кнопку launch control на центральной консоли.

Затылком о подголовник

Перед нами главный прямик Moscow Raceway перед высокими трибунами. Ставим селектор роботизированной коробки в спортивный режим D, давим на акселератор и удерживает тормоз. Давить надо на обе педали сразу, причем максимально сильно.



Фото: АиФ / Владимир Гаврилов

Мотор раскручивается, ревет, и стрелка тахометра подпрыгивает до красной зоны. Электроника сама контролирует обороты и не дает мотору раскрутиться слишком сильно. Блок управления прерывает сигналы катушкам зажигания, чтобы удержать его в диапазоне максимальной мощности.

Затем отпускаем тормоз, и сцепление резко включается. Porsche 911 Turbo с диким ревом устремляется вперед, да так, что больно бьешься затылком о подголовник.

В этот момент надо продолжать давить на акселератор, не боясь, что мотор мощность в 540 л. с. сорвет колеса в пробуксовку. Электроника будет допускать лишь небольшие проскальзывания и не даст силовому агрегату развивать мощность большую, чем нужно для разгона. В итоге электроника, а не человек управляет процессом набора скорости.



Фото: АиФ / Владимир Гаврилов

Только робот

Система launch control долгое время был доступна только на автомобилях с механической коробкой. На автоматах с гидротрансформатором она невозможна, так как есть риск повреждения гидротрансформатора. Сейчас с внедрением преселективных роботизированных коробок launch control разработан и для них.

Наиболее известна коробка DSG на Volkswagen, которая в усиленном виде идет и на спортивные модели. Вместо гидротрансформатора там пакет двойного сцепления, который гораздо лучше справляется с резким стартом.

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Поэтому штатный режим launch control можно видеть на ряде автомобилей концерна Volkswagen. Такой коробкой сейчас оснащают Scoda Octavia, Volkswagen Tiguan и другие модели с турбированными моторами.

Есть launch control у BMW M-серии с аналогичной преселективной роботизированной трансмиссией. Доступен он не только на испытанном нами Porsche 911 Turbo, но и в Panamera Turbo со спортивным роботом PDK Doppelkupplung.

Как утверждает Олег Кесельман, водителю, не имеющему специальной подготовки гонок стрит-рейсинга, достигнуть максимального паспортного разгона на этих автомобилях можно только с помощью launch control.