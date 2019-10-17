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Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?

18.10.2019 14:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?
Владимир Гаврилов / АиФ

Система эффективного старта launch control (лаунч контроль) — одна из самых интересных опций в арсенале спортивных автомобилей. Она помогает стартовать настолько быстро, насколько способен на это автомобиль. Как ей правильно пользоваться, помогает разобраться автомобильный гонщик и технический эксперт Олег Кесельман.

Максимальное давление турбины

Не секрет, что в отсутствие доступных автомобильных треков главным спортивным развлечением для уличных стритрейсеров являются гонки драг-рейсинг на четверть мили. Правила просты. Выбирается прямой и сравнительно незагруженный участок дороги, и готовится площадка для заездов с временными стартом и финишем.

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Два автомобиля стартуют одновременно, и побеждает тот участник гонок, который на прямой в 402 м разовьет большую скорость. Это гонка на максимальное ускорение, и борьба ведется за сотые доли секунды.

Естественно, выигрышная стратегия здесь укладывается в одно простое правило. Кто лучше стартует, тот имеет больше шансов победить. А сделать это можно только при выходе мотора на полную мощность. Плавный старт, как в повседневной жизни, здесь не годится.

Сцепление размыкается, и двигатель с турбонагнетателем раскручивается газом до таких оборотов, чтобы поддерживать в момент старта полный буст, то есть максимальное давление турбины. Launch control здесь — отличный помощник.

Электронный гонщик

Испытать его действие нам удалось на автомобилях Porsche 911 Turbo c 540-сильным оппозитным мотором на автодроме Moscow Raceway. Главный прямик трассы был разделен на участок разгона и торможения с выделенным четвертьмильным участком (402 м). На нем нам и предстояло опробовать технику в деле.

Теория гласит, что чем больше импульс придать машине во время старта, тем быстрее она будет разгоняться. Для этого бывалые гонщики, такие как Олег Кесельман, сначала раскручивали мотор до красной зоны, а затем бросали педаль сцепления таким образом, чтобы максимальный момент сразу столкнул машину с места и она вылетела, как ядро из пушки. Далее ускорение должно совершаться без пробуксовки колес, чтобы не терять энергию впустую. От водителя требуется большое мастерство при работе педалью газа.

Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?
Фото: АиФ/ Владимир Гаврилов

К сожалению, не каждый человек способен на такой старт с первого раза. На помощь приходит электроника.

Современный launch control, применяемый для автомобилей для драг-рейсинга, имитирует этот алгоритм. В Porsche 911 уже заведены все настройки, и возиться с ними не надо. Просто переводишь программатор движения в режим «Sport++», при котором отключаются системы противобуксовки и стабилизации, а далее активируешь кнопку launch control на центральной консоли.

Затылком о подголовник

Перед нами главный прямик Moscow Raceway перед высокими трибунами. Ставим селектор роботизированной коробки в спортивный режим D, давим на акселератор и удерживает тормоз. Давить надо на обе педали сразу, причем максимально сильно.

Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?
Фото: АиФ/ Владимир Гаврилов

Мотор раскручивается, ревет, и стрелка тахометра подпрыгивает до красной зоны. Электроника сама контролирует обороты и не дает мотору раскрутиться слишком сильно. Блок управления прерывает сигналы катушкам зажигания, чтобы удержать его в диапазоне максимальной мощности.

Затем отпускаем тормоз, и сцепление резко включается. Porsche 911 Turbo с диким ревом устремляется вперед, да так, что больно бьешься затылком о подголовник.

В этот момент надо продолжать давить на акселератор, не боясь, что мотор мощность в 540 л. с. сорвет колеса в пробуксовку. Электроника будет допускать лишь небольшие проскальзывания и не даст силовому агрегату развивать мощность большую, чем нужно для разгона. В итоге электроника, а не человек управляет процессом набора скорости.

Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?
Фото: АиФ/ Владимир Гаврилов

Только робот

Система launch control долгое время был доступна только на автомобилях с механической коробкой. На автоматах с гидротрансформатором она невозможна, так как есть риск повреждения гидротрансформатора. Сейчас с внедрением преселективных роботизированных коробок launch control разработан и для них.

Наиболее известна коробка DSG на Volkswagen, которая в усиленном виде идет и на спортивные модели. Вместо гидротрансформатора там пакет двойного сцепления, который гораздо лучше справляется с резким стартом.

Максимальный разгон. Что такое launch control и как он работает?
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Поэтому штатный режим launch control можно видеть на ряде автомобилей концерна Volkswagen. Такой коробкой сейчас оснащают Scoda Octavia, Volkswagen Tiguan и другие модели с турбированными моторами.

Есть launch control у BMW M-серии с аналогичной преселективной роботизированной трансмиссией. Доступен он не только на испытанном нами Porsche 911 Turbo, но и в Panamera Turbo со спортивным роботом PDK Doppelkupplung.

Как утверждает Олег Кесельман, водителю, не имеющему специальной подготовки гонок стрит-рейсинга, достигнуть максимального паспортного разгона на этих автомобилях можно только с помощью launch control.

 
 
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Владимир Гаврилов / АиФ Система эффективного старта launch control (лаунч контроль) — одна из самых интересных опций...
 
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