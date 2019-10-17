Мужчина забыл кошелек в магазине, а когда вернулся за ним, его уже не было

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель поселка Ленинский приехал в Жабинку за продуктами. Перед входом в магазин мужчина снял крупную сумму денег в банкомате. Не найдя необходимые товары, он купил мороженое и отправился в банк. Уже там потерпевший обнаружил, что кошелек оставил в магазине. Вернувшись, покупатель обратился с вопросом к кассиру, но тот ответил, что кошелек на прилавке никто не забывал.





Мужчина написал заявление в Жабинковский РОВД. Сотрудник уголовного розыска незамедлительно направился в магазин, где изучил записи с камер видеонаблюдения. Оперативник увидел, кто присвоил себе чужое имущество, проследил его путь и в составе следственно-оперативной группы приехал к нему домой в деревню Саки, где правоохранители и нашли украденный кошелек.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.