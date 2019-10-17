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Перевозившему через границу 20 кг наркотиков россиянину ужесточили наказание

18.10.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По апелляционному протесту прокурора Каменецкого района перевозившему через границу 20 кг наркотиков россиянину назначено более строгое наказание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Перевозившему через границу 20 кг наркотиков россиянину ужесточили наказание

30-летний иностранец был задержан ночью 30 марта в пункте пропуска "Песчатка". При оформлении его автомобиля Land Rover на въезд в Беларусь пограничный наряд со служебной собакой выявил признаки перемещения запрещенных предметов через границу. При специальном досмотре стало ясно, что бензобак внедорожника используется не по назначению. В нем было обнаружено 29 пакетов и 52 цилиндрических сосуда с веществами растительного происхождения зеленого и коричневого цвета. Экспертиза установила, что россиянин вез 9,9 кг марихуаны и 9,5 кг гашиша.

Суд Каменецкого района приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Прокурор заявил апелляционный протест, посчитав приговор суда первой инстанции мягким и не соответствующим тяжести преступления и личности обвиняемого. По мнению прокурора, суд не учел то, что обвиняемый совершил тяжкое и особо тяжкое преступления, а также повышенную общественную опасность содеянного: перемещенное количество наркотических средств значительно превосходило крупный размер.

Россиянин ранее не единожды привлекался к административной ответственности, длительное время нигде не работал, во время следствия давал противоречивые показания относительно своей виновности. Согласно его же показаниям в суде, он неоднократно - в октябре 2018 года и феврале 2019-го - перемещал наркотики через таможенную границу ЕАЭС, что согласуется со сведениями о пересечении им госграницы в районе пункта пропуска "Песчатка", объяснениями и показаниями в ходе предварительного расследования.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда по совокупности преступлений назначила обвиняемому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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