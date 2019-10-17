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"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе

18.10.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Белнефтехим" во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА ответил на популярные вопросы о зимнем топливе и качестве белорусских нефтепродуктов.

"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе

Владимир Сизов

О сроках и запасах

"Нафтан" и Мозырский НПЗ перешли на производство зимнего дизельного топлива с 15 октября. Оно начало поступать на заправки страны. На АЗС "Белоруснефти" с 1 ноября будет реализовываться только зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5. Чтобы обеспечить потребителей республики дизельным топливом в периоды резкого понижения температуры воздуха, на складах хранения нефтепродуктов до 1 декабря 2019 года будет создан необходимый запас зимнего дизтоплива.

"У нас стандартная процедура перевода белорусского рынка на использование зимнего топлива: мы выпускаем распоряжение нефтеперерабатывающим заводам, которым обязываем их перейти на производство и отгрузку на внутренний рынок только зимнего дизельного топлива с 15 октября очередного сезона. Учитывая время в пути, пока оно доходит до нефтебаз, развозится на автозаправочные станции, наше требование, что с 1 ноября должно реализовываться только зимнее топливо. Отмечу, мы говорим сейчас о системе концерна "Белнефтехим". Такие же рекомендации мы выдаем и независимым сетям автозаправочных станций", - пояснил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

На территории Беларуси рекомендуется применять зимнее дизельное топливо с 1 ноября по 31 марта.

Об арктическом дизтопливе

Дизельное топливо ДТ-З-К5, класс 2 (Арктика) с предельной температурой фильтруемости минус 32 градуса выпускается Мозырским НПЗ. У обычного зимнего топлива предельная температура фильтруемости минус 20. Кроме того, у дизтоплива 2 класса дополнительно нормируется температура помутнения - она составляет для данного вида топлива минус 22 градуса.

Если говорить о технологии производства, то при выпуске данного продукта используются немного другие компоненты и другой пакет присадок: в некоторых случаях увеличиваются присадки, чтобы достичь показателя предельной температуры фильтруемости и предельной температуры помутнения и при этом не допустить снижения смазывающих свойств топлива.

В "Белнефтехиме" подчеркивают, что белорусское арктическое топливо соответствует требованиям как белорусских стандартов, так и европейских.

"Исходя из многолетней практики реализации этого продукта, мы понимаем, каким образом реагирует потребитель на прогнозы погоды, и специально создаем необходимый запас, чтобы в период ажиотажного спроса не возникало перебоев с реализацией арктического топлива", - отметил Владимир Сизов.

Что лучше - нафтановское или мозырское топливо

Как объясняет зампред "Белнефтехима", технология по приготовлению топлива немного отличается. Например, на Мозырском НПЗ есть установки депарафинизации, которые не так давно введены в эксплуатацию. "Но в целом основная задача, которая ставится каждым НПЗ, - это получить топливо, которое соответствует требованиям к качеству, установленным стандартом. И здесь не так важна конкретная процедура приготовления, используемый фракционный состав вовлекаемых компонентов. Важно то, что на каждом нефтеперерабатывающем заводе выпускают топливо, качество которого соответствует стандарту", - пояснил Владимир Сизов. Поэтому для потребителя - автомобилиста качество топлива на двух заводах идентично.

О стандарте Евро-6

Владимир Сизов поясняет, что стандарт Евро- 6 - это комплекс требований к экологичности автомобильного транспорта, и он касается не только параметров качества топлива, но и в целом устройства двигателя, режимов его работы.

Если до принятия норм Евро-5 постепенно происходило ужесточение требований непосредственно к показателям качества топлива, то норматив Евро-6 касается требований к производителям двигателей. Никаких новых и более жестких требований к дизельному топливу и автомобильному бензину в нормативе Евро-6 не содержится. Тем не менее, технологический задел, который есть сейчас на нефтеперерабатывающих заводах Беларуси, позволит в будущем выдерживать более жесткие параметры по содержанию серы, ароматичеких углеводородов, полициклической ароматики в дизельном топливе.

О жалобах на качество белорусского дизтоплива и нехватку шин

Обращения, которые касаются застывания ДТ в топливной системе автомобилей, поступают каждый год, однако их число снижается. В зимний период - 2018/2019 было 3 обращения, в предыдущий сезон - до 10. "По каждому из них мы проводим разбирательство, топливо анализируется в аккредитованных лабораториях и у нас не было подтвержденных фактов отклонения качества топлива от установленных требований", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" также прокомментировал, почему в зимний период постоянно возникают вопросы с наличием зимних шин отечественного производителя "Белшины". "К сожалению, многие потребители с удивлением для себя в последние дни осени вдруг открывают, что вот-вот придет зима, и ажиотажно начинают обращаться в автомагазины и АЗС, пытаясь найти шины нужного размера. Именно в этот период могут появиться проблемы с тем, что в определенный момент не оказывается нужного ассортимента, - отметил он. - Надо понимать, что по размеру шин достаточно много, по самым популярным из них мы стараемся поддерживать необходимый запас на складах и АЗС". Вместе с тем иногда резкий спрос, который возникает при переходе на зимнюю резину, превышает складские запасы.

О грязной нефти и последствиях для автомобилистов

По словам зампреда "Белнефтехима", ситуация с поступлением некачественной нефти уже благополучно разрешена с точки зрения вытеснения тех остатков сырья, которое было поставлено с отклонением от характеристик. Заводы уже давно работают на нефти, полностью соответствующей своим качествам.

"Более того, в тот период, когда Мозырский нефтеперерабатывающий завод столкнулся с необходимостью перерабатывать эту нефть (апрель-май текущего года), параметры качества топлива контролировались не менее, а даже и более жестко, чем в обычный период эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов. И выпуск топлива, которое имело какие-то отклонения, в принципе был исключен заводами", - сказал Владимир Сизов.

Поэтому в концерне "Белнефтехим" подтверждают, что никаких беспокойств, связанных с поступлением некачественного сырья и отражением его в качестве топлива, быть не должно.

 
 
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