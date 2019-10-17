До +23°С ожидается по югу Беларуси 19 октября

Источник материала: Виртуальный Брест

До 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В субботу ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 3-5. Днем будет 14-20 градусов тепла, по югу - плюс 21-23 градуса.