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До +23°С ожидается по югу Беларуси 19 октября

18.10.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

До +23°С ожидается по югу Беларуси 19 октября

В субботу ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 3-5. Днем будет 14-20 градусов тепла, по югу - плюс 21-23 градуса.

 
 
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  До 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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