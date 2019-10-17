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До +23°С ожидается по югу Беларуси 19 октября
18.10.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 3-5. Днем будет 14-20 градусов тепла, по югу - плюс 21-23 градуса.
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До 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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