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Что делать, если старая техника портит настроение? Заработать на ней!

18.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Телевизоры, компьютеры, плиты, электрочайники, светильники и многое другое электрооборудование – всё это относится к электронным и электрическим отходам, которые не рекомендуется бездумно выбрасывать на свалки и тем более оставлять где попало. Волонтёры, которые занимаются уборкой пригородных территорий, не раз обнаруживали брошенные возле дороги остатки когда-то востребованной техники. Под воздействием атмосферных осадков, мороза, солнечных лучей вредные компоненты из старой техники отправляются в воздух, попадают в почву, грунтовые воды, растения и живые организмы. Между тем такие отходы ещё могут принести немалую пользу. Именно «всё, что включается в розетку» собирает и перерабатывает ООО «БелВторОтходы».

Что делать, если старая техника портит настроение? Заработать на ней!

 

Если сдать ненужную бытовую технику на переработку, в плюсе окажутся все:

— люди, избавившиеся от старых телевизоров и холодильников, которые занимают место на даче или балконе;
— предприятие, которое не только собирает, но и извлекает из поступивших отходов вторичные материальные ресурсы;
— государство, ведь оно получает вторресурсы, пригодные для дальнейшего использования.

Также количество отходов, которые захораниваются на полигонах ТКО и наносят вред природе, значительно уменьшается.

Что делать, если старая техника портит настроение? Заработать на ней!

Каким образом идет сбор отходов электрического и электронного оборудования?

Позвоните в службу по вывозу ООО «БелВторОтходы» по телефону (44) 740-77-05 либо короткому номеру 7705 (А1, мтс) и оставьте заявку.  Наши сотрудники приедут и заберут вашу технику, выплатив соответствующую компенсацию. Вынос из квартиры и погрузка — обязанность наших работников. Услуга бесплатная, мало того, за утиль ещё и заплатят вам 10 копеек за килограмм.

Что делать, если старая техника портит настроение? Заработать на ней!

Проблема загрязнения окружающей среды, нашего с вами общего дома, не решится сама собой, пока мы не поймем, что совершенно ненормально выкидывать в землю яд. С каждым годом потребление батарей и аккумуляторов увеличивается, растёт тоннаж образующегося неисправного электрического и электронного оборудования. Очень важно знать, что это не только опасные, но и ценные отходы, которые могут обрести вторую жизнь. При правильном обращении они будут приносить не вред, а пользу, и это зависит только от вас.

Что делать, если старая техника портит настроение? Заработать на ней!

Внесите свой маленький вклад в большое дело — защиту окружающей среды!

Более подробную информацию можно узнать на сайте: belvtor.by.

*Материал размещен на коммерческой основе и носит рекламный характер.

 
 
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