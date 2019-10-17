Ученые: мужчины на работе агрессивнее женщин

Источник материала: Полымя

Ученые выяснили, что мужчины-карьеристы активнее подавляют потенциальных конкурентов. Они чаще нападают на своих коллег, даже если со стороны потенциальных соперников нет реальной угрозы. Об этом сообщает Daily Mail. К такому выводу пришли исследователи из Боннского университета в Германии.





В рамках эксперимента специалисты давали мужчинам и женщинам одинаковые задания: кодировать слова, применяя последовательность чисел. В среднем все участники исследования справились с этим одинаково хорошо и получили соответствующее число баллов. Это показало, что они в данном случае конкурентоспособны в равной степени.

А затем им предложили за деньги снижать количество баллов друг друга. Оказалось, что мужчины гораздо чаще прибегали к такому способу повысить свои шансы на победу в соревновании.

«По этой причине они побеждают чаще, хотя мужчины и женщины в среднем достигают одинаковых результатов», — сказала Петра Никен, профессор Технологического института Карлсруэ.

Предрасположенность к нечестным методам борьбы объясняется часто необоснованной уверенностью в угрозе для себя со стороны коллег. То есть человек преувеличивает опасность, он заранее уверен, что его тоже будут атаковать, и нападает первым.

Интересно, что агрессивные противники снижали напор, как только им говорили, что на самом деле опасность для них не была столь велика.

По информации исследования, в реальности среди самых частых «грязных» методов конкуренции на работе — замалчивание важных сведений, в том числе о датах собраний, а также удаление информации с жесткого диска конкурента.

Источник: СБ