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Какой жир нужен нашему организму?

18.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Жир жизненно важен: только в его присутствии организм может усваивать такие витамины, как А, D, Е и К. Но некоторые типы жиров увеличивают риск сердечного приступа, тогда как другие — снижают.

Какой жир нужен нашему организму?

Хотя в последнее время постоянно звучат призывы ограничивать потребление жирных продуктов, жир вместе с углеводами и белком составляет основу здорового рациона. Он обеспечивает организм наибольшим количеством энергии, особенно необходимой для всех тех, кто испытывает серьезные физические нагрузки в связи с тяжелой работой или спортом.

Вот наиболее важные для организма функции жира.

✅ Жир играет важную роль в создании клеточных мембран.

✅ Жир помогает вырабатывать определенные гормоны, например, тестостерон.

✅ Жир защищает психику: исследования показывают, что люди с очень низким уровнем липидов в крови склонны к депрессии.

✅ Жир является накопителем тепла для тела и защищает чувствительные к холоду органы (почки).

✅ Без жира организм не сможет усвоить жирорастворимые витамины А, D, Е и К.

✅ Жир помогает достигать быстрого насыщения.

Эти функции присущи любому типу жира. Однако врачи различают хорошие и плохие жиры.

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Самый простой способ поделить жир на виды в соответствии с их происхождением — растительные или животные.

Насыщенные жирные кислоты обычно содержатся в продуктах животного происхождения, то есть в мясных и молочных. Слишком много этого жира увеличивает уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в крови, что увеличивает риск гипертонии, инфарктов и инсультов.

Простые ненасыщенные жирные кислоты содержатся в растительных маслах, таких как оливковое масло. Эти жирные кислоты могут поддерживать уровень холестерина в здоровом соотношении, снижая «плохой» холестерин ЛПНП и повышая «хороший» холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Считается, что холестерин ЛПВП защищает клетки, делает кровеносные сосуды эластичными и положительно влияет на кровоток.

Множественные ненасыщенные жирные кислоты являются особенно ценными для здоровья. В то время как два других типа жира могут вырабатываться самим организмом, полиненасыщенные жирные кислоты должны поступать извне. Вот почему их называют незаменимыми жирными кислотами. Они в основном встречаются в растениях, а также в рыбе. Этот вид жиров оказывают положительное влияние на уровень липидов в крови.

Какой жир нужен нашему организму?

Жирные кислоты омега-3, омега-6. Полиненасыщенные жирные кислоты делятся следующим образом:

Омега-3 жирные кислоты в форме докозагексаеновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты содержатся в жирной морской рыбе — скумбрия, лосось, тунец. К омега-3 относится и альфа-линоленовая кислота, присутсвующая в растительных маслах и орехах. Эти жирные кислоты благотворно действуют на сосуды и способны защищать от сердечных приступов и инсультов.

Омега-6 жирные кислоты в виде линолевой кислоты содержатся в растительных маслах, а в виде арахидоновой кислоты — в мясе, сливочном масле, яичном желтке. Эти жирные кислоты могут содействовать развитию воспаления в организме. Поэтому растительные масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот (например, подсолнечное масло) нежелательны для людей с ревматизмом и артритом.

Специалисты подчеркивают: эти полезные жиры должны составлять не более 30 процентов суточного рациона.

«Употреблять рыбу дважды в неделю достаточно, а для приготовления пищи рекомендуем использовать хорошее рапсовое масло. Оно может предотвратить микро-воспаление, которое часто является причиной нарушений в органах и даже вызывать морщины», — рассказали эксперты.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Жир жизненно важен: только в его присутствии организм может усваивать такие витамины, как А, D, Е и К. Но некоторые
 
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