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В США займутся разработкой технологии распознавания пьяных водителей

18.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Новый законопроект, который предполагает использование технических приспособлений для того, чтобы не допускать за руль водителей в состоянии алкогольного опьянения, представили американские сенаторы. Об этом сообщает телекомпания KTLA.

В США займутся разработкой технологии распознавания пьяных водителей

Сенаторы считают, что введение такой инициативы поможет сохранить жизнь около 7 тыс. водителей в год.

Проект закона «О сокращении пьянства за рулем для всех» предусматривает ассигнования $10 млн на внедрение новых технологий. Разработка позволит блокировать руль водителя после того, как он прикоснется к средству управления автомобиля и будет выявлено превышение нормы содержания алкоголя в крови. Технические средства будут подготовлены к 2024 году, после чего детекторы будут обязаны установить все водители на каждом транспортном средстве.

Бывший руководитель федерального управления по проблемам безопасности на дорогах Джоан Клейбрук заметила, что такие технологические решения позволят экономить около $200 млрд в год. «Только задумайтесь над тем, что можно сделать с этими средствами вместо того, чтобы пытаться ликвидировать последствия аварий», — добавила она.

Источник: БелТА

 
 
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