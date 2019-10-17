ОАО «Беловежский»: новые кадры будущего

Источник материала: Навiны Камянеччыны

11 октября в Беловежском прошел традиционный праздник – вечер-чествование молодых специалистов. Вчерашние студенты уже успели оценить привилегии, которые они получили в самом начале трудового пути: достойная зарплата, предоставление жилья, гарантированный карьерный рост и дружный коллектив, который никогда не стареет, потому что ежегодно пополняется молодыми амбициозными людьми. Поэтому не сомневаюсь: и вновь прибывшим здесь будет нескучно.

В этом году в хозяйстве – весомое пополнение: восемь молодых специалистов, закончивших высшие учебные заведения, пятнадцать – средне-специальные и девятнадцать – профессионально-технические.





Новоиспеченных беловежцев приветствовал председатель профсоюзной первички предприятия Валентин Супринович, который отметил, что руководство хозяйства делает все возможное для того, чтобы каждый сотрудник мог в полной мере реализовать себя как специалист и как личность.





– Но для того, чтобы каждый из вас чувствовал себя в жизни уверенно и добился успеха, необходимо много работать, – напутствовал молодежь Валентин Михайлович.





Поздравили молодых специалистов ОАО «Беловежский» и гостьи – председатель районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Цыбуля, которые также вручили ребятам подарки от районного комитета профсоюза работников АПК (председатель – Ирина Дудникова).





Оксана Высогроцкая напомнила новым членам самой большой профсоюзной семьи района:

– Задача профсоюзов – следить за тем, как устраиваются молодые специалисты, как проходит их социальная адаптация. И есть ли взаимопонимание с работодателем. Любые вопросы, связанные с обустройством быта, профессиональной деятельностью, спорные ситуации – решаем сообща. К слову, в 2019 году на свое первое рабочее место в наш район прибыли 197 молодых специалистов. Наибольшее их количество – в сельское хозяйство. Важно, что все обеспечены жильем. Молодым людям у нас в районе есть где провести досуг. Мы тщательно отслеживаем, чтобы зарплата выплачивалась вовремя и выполнялись пункты коллективного договора, касающиеся вновь прибывших специалистов. В наших же интересах, чтобы вы не просто пришли в профессию, но и остались в районе после отработки.





Ежегодно программа праздника – своеобразного посвящения в работники предприятия – меняется, появляются новые пункты в «меню» развлечений и испытаний для молодых специалистов. На этот раз экзамен по интеллектуальному развитию у молодежи принимала Марина Цыбуля, которая организовала и провела игру «Битвы разума». Свои знания и способности в семи турах проявляли пять команд. Как оказалось, абсолютный мегамозг беловежских молодых специалистов у команды «Сережкины кошечки», 2 место – у «Конфеток», 3-е – у «Специалистов». Совсем немного не дотянули до тройки лидеров команды «Бел-Морис» и «Свояк».





Особую атмосферу создавали весь вечер выступления участниц вокального квартета «Мартини» (худрук Беловежского ДК – Сергей Карпов), Василия Полоки, Натальи Сидорук и харизматичная бессменная ведущая Ирина Герасимук.

Анастасия ЯНКИНА.