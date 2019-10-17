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Как сводят с ума наших детей

18.10.2019 13:05 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Телевизор, компьютер, смартфон… Удобства современности. Но важно обращать внимание на то, что иногда вещают эти «коробочки».

 Платформа для зла

Мнимое ощущение занятости детей, зависших в телефоне, может обернуться проблемой. Родители наверняка слышали про игры, которые начинаются с невинных заданий: пройтись на коленках по комнате, например… А последним заданием может быть суицид или убийство. При этом игра построена таким образом, что ребенок не улавливает, когда невинные задания перетекают в беду. Мне кажется, что игры эти разработаны не самыми глупыми людьми, возможно, даже психиатрами. Только вот вопрос: для чего?

Кроме этого, у подростков сейчас очень популярны короткометражные видео. Решила посмотреть вместе с дочерью несколько таких. Игры с котятами, рецепты слаймов, смешные розыгрыши друзей… И среди десятка веселых роликов ни с того ни с сего выскакивает одно настолько чудовищное – такое, что со страниц газеты и не расскажешь. Связанное с интимом, например, или насилием над животными. У взрослого человека наступает шок! А в подсознание ребенка уже входит жуткий образ.

Мастер-классы по вызову духов, распространенные в интернете, – вообще отдельная тема, о которой я хочу поговорить с читателями подробнее.

К сожалению, знаю случаи, когда дети переставали вести себя нормально, после того, как занимались (хоть и в шутку!) этим видом оккультизма.

Так, знакомая многодетная мама недавно делилась своей бедой. Ее восьмилетний мальчик под предлогом просмотра мультиков сел у компьютера и включил видео, где в подробностях рассказывали, как вызвать духа с помощью подручных средств. Родители заметили, что смотрит их сын, отругали и запретили подходить к монитору. Но на этом проблемы только начались. Ребенок стал замкнутым, ему стали сниться кошмары, на вопрос «О чем ты мечтаешь?» он с серьезным лицом отвечал: «Побыстрее умереть». Насторожило и то, что свой нательный крестик мальчик сломал. Второй и третий постигла та же участь. Спасло ребенка то, что родители сразу обратилась за помощью к священнику, у которого ребенок исповедовался. И с тех пор родители строго запретили подходить к компьютеру всем детям.

А вот рассказ каменчанки, которая лет 15 тому стала участницей жуткой истории.

Ко мне пришли три подружки на ночевку – родителей не было дома. Мы были где-то в классе в 10-м. И одна девочка предложила вызвать духа, не помню точно кого, Пушкина вроде. Сказала, какие вещи для этого нужны, мы нашли все необходимое, нарисовали круг и произнесли заклинание и… Девочка, предложившая эту затею, вдруг стала говорить не своим голосом. Было сразу понятно, что это никакой не розыгрыш. Мои родители верующие, в нашем доме был большой крест, примерно с ладонь, и Библия. Я взяла их и направила на подругу, но она начала еще громче кричать и кидаться на стену. Мы сообразили, что бесполезно что-то делать и решили сжечь все, что приготовили для обряда. Выбежали на улицу, подожгли, а оно резко вспыхнуло, взлетело и исчезло в воздухе. Ничего не осталось и не упало на землю: никакого пепла или кусочков. Когда вернулись в квартиру, подруга продолжала бормотать. А потом неожиданно  ушла.

Мы в ту ночь спали втроем на одной кровати – так страшно было. А потом узнали, что та девочка, предложившая вызвать духа, занималась черной магией, у нее и книги были разные. Я до сих пор вспоминаю ту историю с ужасом.

Недобрый фон в доме

Даже если читатели не практикуют подобное, многим стоит задуматься над тем, что сейчас появилось очень много развлекательных телепрограмм с участием колдунов и ясновидящих.

Одна категория зрителей верит в то, что вещают им с экрана, и даже не прочь воспользоваться услугами таковых. Вторая относится скептически, но не переключает канал, и телевизор работает дома в качестве своеобразного фона. И третья категория ограждает себя от всякого рода магии, воспринимая это как зло в чистейшем виде.

И если еще несколько десятилетий тому опасные обряды содержала в себе специализированная литература, то теперь всяких заклинаний и отворотов-приворотов пруд пруди во всех СМИ.

Хуже всего то, что почти у каждого школьника есть смартфон. А если учесть, что большинство информации об окружающем мире человек получает через органы зрения и слуха, то возникает вопрос, стоит ли вообще покупать ребенку сенсорный телефон, если он стал платформой для всякого рода зла? Ведь детям с их доверчивостью и неокрепшей психикой можно навязать что угодно.

И я считаю, что это уже не только проблема отдельных семей, но и всей нации.

За комментарием по данной проблеме обратилась к настоятелю Симеоновского храма протоиерею Сергию БУРКОВСКОМУ.

– Действительно ли существует проблема пропаганды насилия, разврата и магии через СМИ и телефоны? Или я преувеличиваю?

– К сожалению, есть такая проблема. И иногда невозможно отличить, когда происходит воздействие на психику человека, а когда идет негативное духовное влияние. Ведь в человеке дух, душа и тело неразрывно связаны. Поэтому грех влияет на все три составляющие.

Что касается оккультизма, то он считается одним из наиболее тяжких грехов, нарушение первой, а иногда и второй заповедей. Этот грех можно назвать духовным блудом. То есть человек идет напрямую к сатане, врагу душ человеческих, а не к своему Создателю, Господу и Спасителю. И не всегда люди осознают, к кому они обращаются, когда гадают или даже идут к «набожной» бабушке, которая что-то «отшептывает».

А что уже говорить о детях, которые просто смотрят мультики! Родители должны понимать, что магия вовсе не так безобидна, как кажется на первый взгляд.

– Что посоветуете современным мамам и папам?

– Родители должны просто покупать детям кнопочные телефоны и контролировать, что смотрит ребенок по телевизору и в компьютере. Ведь плохого там намного больше, чем хорошего.

И родителям важно также следить за собой: какой образ жизни они ведут.

Лучше занять ребенка кружками, спортивными секциями, нагружать понемногу домашними обязанностями. И обязательно учить его тому, что есть добро, а есть зло.

Рассказывать детям, что есть Господь, который нас любит и хочет, чтобы мы шли по пути чистоты, любви и святости. Читать вместе с ребенком Библию, посещать богослужения и Воскресную школу. Обязательно учить ребенка прощать и просить прощения: как у людей, так и у Господа.

И не только водить в церковь детей, но и самим молиться, исповедоваться и причащаться. Всю оккультную литературу и вещи, которые есть дома, выбросить или сжечь.

Хочется также заметить, что, к сожалению, многие наши люди, хоть и набожны, говорят слово «Господь», но не всегда понимают, какой Он на самом деле, Господь. А ответ прост: взгляните на Иисуса Христа. Об этом говорят евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, подробно описывают земную жизнь нашего Господа и Спасителя, и эта жизнь является примером для нас, людей. Нужно стараться поступать так в повседневной жизни, как поступал Иисус Христос и обязательно учить этому своих детей. Помните, что Бог любит всех людей, и хочет, чтобы все спаслись, поэтому даже самый закоренелый грешник может покаяться и попросить у Христа прощения, и Он простит.

P. S. В данной статье описаны лишь несколько опасных сайтов, сделан акцент на проблеме оккультизма. Если вы сталкивались с опасными видео или играми, пишите нам на страничках в социальных сетях..

Анна СОВПЕЛЬ.

 
 
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Телевизор, компьютер, смартфон… Удобства современности. Но важно обращать внимание на то, что иногда вещают эти Сообщение Как сводят с ума наших детей появились...
 
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