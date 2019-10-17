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У кинотеатра "Победа" появился новый владелец

18.10.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На аукционе 18 октября реализовано право заключения договора аренды здания кинотеатра «Победа»

Правда, кто получил такое право, организаторы торгов не уточнили, сообщает «Минск-Новости».

Как известно, здание «Победы» является историко-культурной ценностью. Уже достаточно давно велись разговоры о необходимости его реставрации и реконструкции. Был даже разработан проект. 

В том варианте предусматривалась реставрация фасадов, внутри предполагалось сделать второй зал, воссоздать интерьеры в стилистике середины XX века. Позже появилась идея сделать кинотеатр трехзальным.

С 1 января 2017 года объект закрыли на реконструкцию, однако процесс так и не начался.

В мае нынешнего года на пресс-конференции начальник технического отдела КУП «Мінская спадчына» Сергей Абрамов рассказывал:

— Мы выступаем заказчиком реконструкции кинотеатра «Победа». Объект передан нам в прошлом году. На тот момент уже был разработан архитектурный проект, прошедший экспертизу. Но было принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию. В соответствии с этим документом мы заключили договор с институтом «Белгоспроект». Архитектурный проект будет готов в конце августа, строительный — в ноябре 2019 года.


Мы выяснили, что проектная документация еще находится в разработке.

— С победителем аукциона будут оформлены договорные отношения, и тогда будет определено, нужно ли вносить какие-либо изменения в проект, сколько времени на это потребуется и когда можно приступать к строительно-монтажным работам, — прокомментировал директор «Мiнскай спадчыны» Александр Кохан.

Известно, что сейчас по условиям аукциона здание передается в аренду на 30 лет под трехзальный кинотеатр с культурно-развлекательными и сопутствующими функциями.

 При этом объект подлежит реконструкции и реставрации, в ходе которых должны сохраниться его назначение и наименование, аутентичный характер отделки фасадов, помещений, входной группы, вестибюля. Арендатор будет участвовать финансово в процессе обновления объекта.
 
Теги: Минск
 
 
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На аукционе 18 октября реализовано право заключения договора аренды здания кинотеатра «Победа»
 
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