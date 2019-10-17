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Чтобы не расслаблялись: действующим депутатам от Гомельщины на выборах дали дублеров

18.10.2019 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельская территориальная избирательная комиссия уже опубликовала сведения о тех, кто зарегистрирован кандидатом в депутаты от области. Что касается кандидатов власти, то тут сохраняется интрига.

Чтобы не расслаблялись: действующим депутатам от Гомельщины на выборах дали дублеров
Особенность этих выборов в том, что всех действующих депутатов меняет собственно областной центр.  Однако и депутатам Палаты представителей от гомельских регионов расслабляться не приходится, так как практически всем им дали дублеров. Иногда — достаточно сильных.

По Буда-Кошелевскому округу № 38 баллотируется действующий депутат Николай Васильков. В дублерах — Евгений Некрашевич, директор местного аграрно-технического колледжа, члена Республиканской партии труда и справедливости.

Депутат от Житковичей Ирина Кралевич получила в дублеры директора местной школы искусств. По Калинковичскому округу депутату Евгению Адаменко дублером сделали заведующую ясли-садом. 

Впрочем, в вышеперечисленных ситуациях окончательный выбор очевиден в пользу действующего депутата.


А вот в Полесском избирательном округе №43 cитуация не такая простая. Здесь баллотируется действующий депутат Леонид Писаник и одновременно — главврач центральной городской поликлиники Наталья Тишкова. 

Впрочем, самая большая интрига на Гомельщине связана не с действующими депутатами. В Хойниках на выборах свели двух «тяжеловесов» - гендиректора «Гомельоблавтотранса» Дмитрия Старостенко и заместителя председателя облисполкома Жанну Чернявскую. В Светлогорске баллотируется главврач районной больницы Игорь Тавтын и директор территориального центра обслуживания населения Лариса Василихина. Выборы между такими кандидатами — это выборами по иранскому образцу: демократия между своими.

Впрочем, кандидатов-дублеров выявить легко. Они выдвигались карманными политическими партиями без сбора подписей избирателей. Те, на кого власти делают основную ставку, все-таки собирали подписи людей за свое выдвижение (формально, по крайней мере, это так). 

Тем не менее, наличие дублеров доказывает, что власть выучила урок. Напомним, что именно на Гомельщине в  свое время случился казус, когда провластный кандидат попался на чем-то коррупционном и в результате выборы был сорваны. 
 
 
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Гомельская территориальная избирательная комиссия уже опубликовала сведения о тех, кто зарегистрирован кандидатом в депутаты от области. Что касается кандидатов...
 
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