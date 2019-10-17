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Лукашенко о вступлении Беларуси в ЕС: Даже цели такой никогда не ставили
Источник материала: Партизан
Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило.
Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления.
Он рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Запада: "Никогда об этом ни я, ни мое правительство об этом не думали, и цели такой не ставили".
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Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило.
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