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Лукашенко о вступлении Беларуси в ЕС: Даже цели такой никогда не ставили

18.10.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило.



Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления.

Он рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Запада: "Никогда об этом ни я, ни мое правительство об этом не думали, и цели такой не ставили".
 
 
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Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило.
 
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