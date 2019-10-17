Доллар откатился еще ниже

За текущую неделю значение валютной корзины снизилось на 0,15%, а с начала октября уже на 0,88%.





Курс доллара снизился всего на 0,0012 рубля до 2,0388 BYN/USD. Но американец подешевел уже четвёртый раз подряд. С начала недели его курс упал на 0,0117 BYN, а с начала месяца уже на 0,0374 BYN.





Курс евро вырос на 0,0067 BYN до 2,2680 BYN/EUR. С начала недели европейская валюта подорожала на 0,0090 BYN.





Курс российского рубля опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,1854 BYN/100 RUB. За уходящую неделю рубль РФ подешевел на 0,0052 BYN.





Итоги недели 14—18 октября на валютном рынке Беларуси

курс доллара −0,57%;

курс евро +0,40%;

курс российского рубля −0,16%;





По сравнению с началом октября белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.







Центробанк России

Российский ЦБ принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 6 копеек до 63,9542 российских рублей. Это минимальный уровень более чем за три недели.





Официальный курс евро на завтра вырос на 23 копейки до 71,1299 российских рублей.





Итоги недели на валютном рынке РФ

курс доллара −0,42%;

курс евро +0,57%.