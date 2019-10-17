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Доллар откатился еще ниже
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль завершил неделю укреплением к доллару до максимума за 79 дней, но валютная корзина сегодня подорожала впервые за 12 торгов, покинув минимум за 50 дней.
За текущую неделю значение валютной корзины снизилось на 0,15%, а с начала октября уже на 0,88%.
Курс доллара снизился всего на 0,0012 рубля до 2,0388 BYN/USD. Но американец подешевел уже четвёртый раз подряд. С начала недели его курс упал на 0,0117 BYN, а с начала месяца уже на 0,0374 BYN.
Курс евро вырос на 0,0067 BYN до 2,2680 BYN/EUR. С начала недели европейская валюта подорожала на 0,0090 BYN.
Курс российского рубля опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,1854 BYN/100 RUB. За уходящую неделю рубль РФ подешевел на 0,0052 BYN.
Итоги недели 14—18 октября на валютном рынке Беларуси
курс доллара −0,57%;
курс евро +0,40%;
курс российского рубля −0,16%;
корзина валют −0,15%.
По сравнению с началом октября белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.
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