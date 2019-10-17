ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать первого ребенка Тимати прокомментировала рождение его сына. Анастасия Решетова ей ответила

18.10.2019 14:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Позавчера Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. Об этом артист рассказал в своем Instagram, опубликовав фото с сыном Ратмиром. На это событие отреагировала и бывшая возлюбленная певца и мать его первого ребенка — Алена Шишкова.

Модель выложила видео с общей с Тимати дочерью в свой профиль и написала: «Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей» .

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) 17 Окт 2019 в 1:55 PDT

Интересно, что в комментариях под публикацией отметилась и Решетова. Она написала «Спасибо, Алена», добавив эмодзи с поцелуем.

Напомним, Тимати и Алена Шишкова были вместе с 2012-го: в 2014-м они стали родителями, но уже через год расстались. Сейчас они вместе воспитывают дочь и поддерживают дружеские отношения.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Создатель Алисы. 5 лучших экранизаций Кира Булычева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика