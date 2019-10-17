Мать первого ребенка Тимати прокомментировала рождение его сына. Анастасия Решетова ей ответила

Источник материала: Tut.by

Позавчера Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. Об этом артист рассказал в своем Instagram, опубликовав фото с сыном Ратмиром . На это событие отреагировала и бывшая возлюбленная певца и мать его первого ребенка — Алена Шишкова.

Модель выложила видео с общей с Тимати дочерью в свой профиль и написала: «Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей» .

Интересно, что в комментариях под публикацией отметилась и Решетова. Она написала «Спасибо, Алена», добавив эмодзи с поцелуем.

Напомним, Тимати и Алена Шишкова были вместе с 2012-го: в 2014-м они стали родителями, но уже через год расстались. Сейчас они вместе воспитывают дочь и поддерживают дружеские отношения.