Источник материала: Новости Волковыска

11-13 октября в чешском г. Карловы Вары прошел 27-й чемпионат/первенство мира SKDUN-2019.

Соревнования мирового форума проводились на 10 татами на КВ-Арене с участием 1225 спортсменов из 33 стран. Всего в чемпионате и первенстве мира приняли участие 27 белорусских спортсменов, завоевано 15 медалей (8 золотых, серебряная, 6 бронзовых).

Команда Беларуси награждена командным кубком за пятое место в национальном зачете. В общем медальном зачете (чемпионат/первенство + кохай кубок) наша страна располагается на четвертой позиции. Юные спортсмены Красносельского районного ЦТДиМ объединения по интересам каратэ-до добились следующих результатов:

1 место - шобу-санбон кумитэ; Арсений Косенчук

1 место - командное кумитэ; Арсений Косенчук/Михаил Мурин/Станислав Редковский/Даниил Власов

2 место - дзю-иппон кумитэ; Артемий Санцевич

3 место - командное кумитэ; Виктория Алейник/Мария Сидукова/Арсений Косенчук/Михаил Мурин/Станислав Редковский/запас Даниил Власов и Дарья Семенова/Карина Волох

Поздравляем ребят и их тренера Дмитрия Дудко с достойными наградами!