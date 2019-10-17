Источник материала: Новости Волковыска

16 октября на родительском собрании в СШ № 5 г. Волковыска выступил клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан.

Священника попросили рассказать родителям о ценностях семьи. Отец Александр пояснил, что семья в христианском понимании является малой церковью, потому что у семьи как и у церкви общие функции, а именно воссоздание гармонии с самим собой, с другими людьми и с Богом. Очень важно поддерживать семейное благополучие, которое как и любое другое дело для верующего человека не мыслимо без помощи Божьей.

Дарья Волосевич