Источник материала: Ежедневник

Во время посещения Академии управления при президенте РБ Александр Лукашенко опять раскритиковал ситуацию в белорусских школах.

"В школе должен быть порядок, – цитирует слова руководителя государства БЕЛТА. – Вспомните те времена, когда было страшно представить, что тебя исключат из школы. А теперь что? Этого даже нет".

«Зато в школе можно увидеть другое, что раньше и представить было трудно, - отметил Лукашенко. – Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают – стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу».

Руководитель государства считает, что к школе надо относится как к храму, поскольку там человек получает знания.

«Это больше чем церковь», – подчеркнул президент.