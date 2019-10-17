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Лукашенко: Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит

18.10.2019 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко: Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит

Во время посещения Академии управления при президенте РБ Александр Лукашенко опять раскритиковал ситуацию в белорусских школах.

"В школе должен быть порядок, – цитирует слова руководителя государства БЕЛТА. – Вспомните те времена, когда было страшно представить, что тебя исключат из школы. А теперь что? Этого даже нет".

«Зато в школе можно увидеть другое, что раньше и представить было трудно, - отметил Лукашенко. – Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают – стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу».

Руководитель государства считает, что к школе надо относится как к храму, поскольку там человек получает знания. 

«Это больше чем церковь», – подчеркнул президент.

 
 
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Во время посещения Академии управления при президенте РБ Александр Лукашенко опять раскритиковал ситуацию в белорусских школах.
 
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