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В Беларуси МТС сменил логотип
Источник материала: Tut.by
Мобильный оператор МТС в Беларуси обновил свой фирменный логотип. Он появился на
Новый логотип состоит из красной надписи «МТС» и изображения яйца на белом фоне. Аналогичный логотип с конца июня этого года
Тогда отмечалось, что новый визуальный стиль в российском МТС разработали вместе с британским агентством ASVK Consulting и российским BBDO Branding. Впрочем, на вопрос 42.TUT.BY о том, планирует ли МТС в Беларуси идти на схожие изменения, нам тогда
Мы связались с пресс-службой МТС и попросили их прокомментировать ситуацию. Как только получим ответ, то обновим заметку.
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Новый логотип состоит из красной надписи «МТС» и изображения яйца на белом фоне.
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