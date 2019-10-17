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В Беларуси МТС сменил логотип

18.10.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильный оператор МТС в Беларуси обновил свой фирменный логотип. Он появился на официальном сайте компании.


Скриншот сайта mts.by

Новый логотип состоит из красной надписи «МТС» и изображения яйца на белом фоне. Аналогичный логотип с конца июня этого года используется в российском МТС.

Тогда отмечалось, что новый визуальный стиль в российском МТС разработали вместе с британским агентством ASVK Consulting и российским BBDO Branding. Впрочем, на вопрос 42.TUT.BY о том, планирует ли МТС в Беларуси идти на схожие изменения, нам тогда ответили отрицательно.

Мы связались с пресс-службой МТС и попросили их прокомментировать ситуацию. Как только получим ответ, то обновим заметку.

 
 
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Новый логотип состоит из красной надписи «МТС» и изображения яйца на белом фоне.
 
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