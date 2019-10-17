Белорусская мобильная игра признана самой популярной в мире

Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр в сентябре 2019 года. В топ-10 попали три игры белорусских разработчиков, пишет dev.by .

Самой популярной стала игра Sand Balls, разработанная белорусской студией SayGames. Это игра-головоломка, где нужно постараться проложить путь для шариков, преодолевая препятствия. В сентябре пользователи скачали ее в общей сложности 40 млн раз.

В рейтинге самых популярных гиперказуальных игр в сентябре на третьем месте также оказалась игра Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали 15 млн раз. Десятку лучших замкнула еще одна игра от SayGames – Jelly Shift – 8 млн загрузок.

Примечательно, что компания SayGames по итогам сентября занимает третье место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр.

СПРАВКА «АиФ»

Казуальная игра – это компьютерная или мобильная игра, предназначенная для широкого круга пользователей. Сам термин «казуальная» происходит от латинского слова «casualis», что означает «случайный». Таким образом, казуальная игра – это игра, в которую играют от случая к случаю, между делом, чаще всего – чтобы «убить» время.

Такая игра, как правило, обладает достаточно простыми правилами и не требует от пользователя хорошего владения компьютером или телефоном. Многие подобные игры обладают также яркой привлекательной графикой и минимумом текста.