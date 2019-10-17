В Минске 35-летний мужчина выращивал коноплю в кухонной тумбочке

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, правоохранителями был задержан 35-летний минчанин. По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, в своей кухонной тумбочке мужчина выращивал коноплю.

Из «теплицы» оперативники изъяли 4 горшка с растениями. Также в квартире у мужчины было обнаружено и изъято еще порядка 4 граммов уже готовой к употреблению марихуаны. Правоохранителям минчанин пояснил, что выращивал растения для собственного потребления.

В настоящий момент оперативниками устанавливаются лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности фигуранта. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Известно, что в квартире он проживает со своей семьей.