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В Совет Республики от Могилёвской области выдвинуто и зарегистрировано восемь кандидатов

18.10.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилёвской области выдвинуты и 10 октября зарегистрированы Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов восемь человек:

АНАНИЧ Виктор Михайлович, 1963 года рождения, председатель правления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», проживающий в г. Минске, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 54 года;

АНЮХОВСКИЙ Сергей Анатольевич, 1980 года рождения, директор открытого акционерного общества «Красный пищевик», проживающий в г. Бобруйске, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 6 лет;

ВОРОНЮК Дмитрий Сергеевич, 1987 года рождения, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», проживающий в г. Минске, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 12 лет;

ДЬЯЧЕНКО Олег Викторович, 1971 года рождения, проректор по учебной работе учреждения образования «Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова», проживающий в г. Могилёве, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 48 лет;

КАСКО Игорь Борисович, 1971 года рождения, главный врач учреждения здравоохранения «Могилёвская областная детская больница», проживающий в г. Могилёве, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 22 года;

КУШНАРЕНКО Алексей Иванович, 1975 года рождения, генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», проживающий в д. Копище Минского района, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 9 лет;

ПОЛИЩУК Валерий Николаевич, 1963 года рождения, начальник учреждения образования «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», проживающий в г. Могилёве, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 29 лет;

ПОРТНИК Олег Петрович, 1959 года рождения, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Доброволец», проживающий в аг. Ореховка Кличевского района, беспартийный, проживший на территории Могилёвской области 28 лет.

Выборы в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь состоятся 7 ноября. Вышеназванные кандидаты будут избираться в Совет Республики на заседании депутатов местных Советов депутатов базового уровня Могилёвской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилёвской области выдвинуты и 10 октября зарегистрированы...
 
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