Тедеско отреагировал на свою «клоунскую» фотографию, а «Спорт-экспресс» попросил за нее прощения

Источник материала: Tut.by

История с публикацией фотографии нового главного тренера «Спартака» в клоунском гриме на обложке «Спорт-экспресса» получила развитие. Сначала сама газета выпустила разъясняющий комментарий, а потом и Доменико Тедеско прокомментировал эту иллюстрацию.





«Мы ни в коем случае не хотели обидеть или оскорбить персонально Доменико Тедеско и футбольный клуб „Спартак“. Если это произошло, мы готовы принести извинения клубу и лично главному тренеру. Мы уважительно относимся к „Спартаку“ и к специалисту.

У нас не было ни малейшего намерения сравнить кого-либо с клоуном, как это восприняли некоторые читатели. В нашем понимании Джокер это:

— один из самых популярных и знаменитых героев современной культуры, культовый и обожаемый многими поклонниками кино и комиксов персонаж (тот случай, когда изначальный антагонист превратился в уникальное по популярности явление в поп-культуре, чему свидетельство — огромное число фильмов, комиксов, мультфильмов про Джокера);

— одновременно это мощная, непредсказуемая игральная карта в колоде, которая символизирует неожиданный и сильный ход, способный перевернуть игру и принести победу (как ее может перевернуть назначение Тедеско)», сообщила редакция «Спорт-экспресса».

В свою очередь Тедеско заявил , что не считает обложку обидной:

«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер — самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», — передал слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».