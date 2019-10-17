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ЦИК: конкурс на депутатское кресло – 5 человек на место
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 558 человек в Беларуси претендуют на депутатские мандаты. Средний конкурс среди кандидатов составляет 5 человек на место. Такие данные приводит Центризбирком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 18 октября парламентская кампания вступила в активную фазу – началась предвыборная агитация. Накануне окружные избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов.
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Новости Беларуси. 558 человек в Беларуси претендуют на депутатские мандаты. Средний конкурс среди кандидатов составляет 5 человек на место. Такие данные приводит...
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