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В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь

18.10.2019 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Необычный случай произошёл в одном из кафе Австралии. В середине дня в заведение зашёл пеликан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь

Птица заняла очередь и терпеливо ожидала угощения. После этого пеликан несколько раз обошёл помещение, внимательно разглядывая все уголки.

В Австралии пеликан зашёл в кафе и стал в очередь

Очевидцы шутили, что это было очень похоже на инспекцию. Завершив осмотр, птица спокойно направилась к выходу.

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Новости Австралии. Необычный случай произошёл в одном из кафе Австралии. В середине дня в заведение зашёл пеликан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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