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«Бизнес дни в Гомеле» посетили представители деловых кругов из 18 стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Бизнес дни в Гомеле» собрали более 150 представителей деловых кругов из 18 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарекомендовавшая себя эффективная диалоговая площадка для установления прямых деловых контактов и B2B-переговоров год от года набирает обороты.
Деловые контакты, установленные в том числе и в рамках Бизнес дней, помогли привлечь в регион за последние годы 6 миллиардов долларов инвестиций из 40 стран мира.
В этом году главные темы для обсуждения – «Современные технологии» и «Развитие международной логистики и управления цепочками продаж».
Сэм Патель, директор PATEL GROUP (Австралия):
По традиции к международному мероприятию приурочена республиканская универсальная выставка «Бизнес в регионах».
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Новости Беларуси. «Бизнес дни в Гомеле» собрали более 150 представителей деловых кругов из 18 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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