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Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

18.10.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента проинформировали о том, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, как отбирают молодежь и кандидатов на переподготовку. Здесь учитывается опыт психологического анализа по методике Института национальной безопасности.

Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

Александр Лукашенко также пообщался со студентами, слушателями и профессорско-преподавательским составом вуза. Глава государства высказался о ситуации в школах, разработке нового закона о госслужбе, и о том, каким видит будущее Академии управления.

Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность. Мы не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи». Вот набрали, лишь бы был набор. Было у нас это. И уверен, что вы еще это не изжили, еще пока это остается.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»

Но главное – кого учить. Если мы просто пригласим сюда человека, чтоб он получил тут образование или второе высшее, – кому это надо? Это должны быть будущие управленцы и руководители.

Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

Из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическим знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач. Это важно, потому что часто на должности управленцев в районах назначают хороших специалистов, профессионалов своего дела, но не всегда имеющих достаточный опыт руководителя. Задача академии – дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает.

Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

Сегодня не количество, а качество подготовленных специалистов имеет принципиальное значение. Мы не можем в академии давать людям образование ради образования. Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки.

Подробности – в наших следующих выпусках.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президента...
 
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