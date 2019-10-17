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В Минске две женщины представились переписчицами и обокрали пенсионерку

18.10.2019 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 16 октября в Минске две женщины под видом переписчиц проникли в дом пенсионерки и обокрали её. 

Как сообщает Следственный комитет, две неизвестные гражданки пришли к 85-летней женщине и сказали, что они должны провести перепись населения. Пенсионерка пустила их в дом, в результате чего лжепереписчицы похитили 85 рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Личности правонарушительниц устанавливаются. Изучаются записи камер видеонаблюдения, находящихся на близлежащих объектах. 

На неделе стало известно, что в Минске молодой человек подозревается в похищении крупной суммы денег у родителей друга.

Средства парень потратил на погашение долгов и азартные игры в казино – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 16 октября в Минске две женщины под видом переписчиц проникли в дом пенсионерки и обокрали её.  Как сообщает Следственный комитет, две...
 
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