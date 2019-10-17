|
В Минске две женщины представились переписчицами и обокрали пенсионерку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 16 октября в Минске две женщины под видом переписчиц проникли в дом пенсионерки и обокрали её.
Как
Возбуждено уголовное дело. Личности правонарушительниц устанавливаются. Изучаются записи камер видеонаблюдения, находящихся на близлежащих объектах.
На неделе стало известно, что в Минске молодой человек подозревается в похищении крупной суммы денег у родителей друга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 16 октября в Минске две женщины под видом переписчиц проникли в дом пенсионерки и обокрали её. Как сообщает Следственный комитет, две...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)