Внезапно: студентка напросилась провести один день с Лукашенко

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко провел встречу в Академии управления, куда пришли магистранты, аспиранты и педагоги, пишет «БелТА». Внезапно во время мероприятия одна из студенток напросилась провести один день с президентом.

Девушка смело заявила, что 24-часовая коллаборация молодых специалистов и руководителей, которые в деле давно, — это популярная форма обучения. По этой причине девушка попросила провести один рабочий день с Александром Лукашенко. «Мы этот вопрос обсудим», — ответил президент и пообещал выделить время в своем графике. Однако на берегу предупредил, что легко студентке не будет.

Но легко не будет не только ей. График Лукашенко плотно забит спортивными тренировками. По мнению президента, они помогают выглядеть презентабельно и пропагандировать ЗОЖ среди беларусов: «Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете. Что за управленец, если он будет плохо выглядеть? Поэтому мне приходится не только заниматься самому, не только учить своих и других детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом».

Чиновникам, кстати, тоже приходится соответствовать, но у них, похоже, никто не спрашивает: «Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе», — заключил Лукашенко.