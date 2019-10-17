Мятый лен, огромные розы и стразы. Чем девушки из Беларуси будут удивлять на международных конкурсах красоты

Источник материала: Tut.by

Национальная школа красоты показала, в чем белоруски представят страну на Международных конкурсах красоты. Над образами для участниц трудились отечественные дизайнеры. Показываем, что у них получилось.





Эскиз народного платья для Анастасии Лавринчук, которая представит Беларусь на конкурсе "Мисс Мира 2019" в Лондоне, выбрали с помощью кастинга. Платье и сапоги ярко-красного цвета по задумке авторов отражает характер самой участницы. Но наряд обращает на себя внимание не только цветом. Белые воланы на юбке — это наша природа, говорят дизайнеры Светлана Стодольник и Марина Ужастова.













На платье нет традиционного орнамента, на рукавах и юбке вышиты цветы. Это полесская традиция. Дизайнеры таким образом обратили внимание на глубинку, обычаи которой забываются. Правда, добавили в наряд старзы, которые не совсем вписывается в традиционный белорусский строй. Таких решений требует большая сцена. На подиуме нужна яркость и блеск.





Колорита костюму добавит аксессуар — трещотки. С ними Анастасия будет исполнять народный танец. Образ дополнят головным убором, где будет много красных цветов и блеска.





Для выхода в номинации «Мисс топ-модель Мира» образ разработала дизайнер Ольга Дейко. Она обратился к творчеству Кристиана Диора, поэтому выбрала для платья серо-розовый цвет, который должен подчеркнуть женственность участницы.

Платье изначально хотели сделать трансформером, но оказалось, что это будет неудобно во время переодеваний. На этом дефиле очень важно показать фигуру модели. Дизайнеры убрали несколько слоев ткани в юбке, чтобы подчеркнуть красоту ног Анастасии.













На гала-концерте конкурсантка появится в платье от бренда Papilio. Наряд пока можно увидеть только на эскизе. Чтобы выбрать идеальную модель, Анастасия проанализировала опыт других участниц и пришла к тому, что платье должно быть светлого цвета, с блестками и обязательно хорошо сидеть по фигуре.

Были представлены и наряды Марии Первий, которая представит Беларусь на конкурсе «Мисс интернешнл» в Токио.





Народный образ Марии напоминает облако. Этого достигли благодаря прозрачности ткани, воздушному крою и принту. На кругах изображено белорусское небо.

Платье сделано из материала, который не привыкли видеть на красных дорожках и подиумах. Это натуральный лен. Дело в том, что над образом работала дизайнер бренда "Historia Naturalis" Полина Ворона. А использовать натуральные ткани — это их принцип.

То, что лен быстро мнется, превратили в особенность — сразу сделали мятый эффект. В руках у Марии тоже будет необычный аксессуар. Деревянный почтовый ящик, в который планируют опустить письмо с японского подиума в родную Беларусь. Пока что нам представили прототип, на выступлении ящик будет больше, и окончательно его соберут только в Японии. К конкурсу также обещают подготовить головной убор в виде соломенного лебедя.

Для девушки также подготовят шляпы-трасформеры ручной работы, которые дополнят несколько образов для выходов на дополнительные мероприятия. В качестве лота для благотворительно аукциона Мария привезет в Токио хрустального Зубра на пьедестале в виде границ нашей страны. Статуэтку выбрали из коллекции белорусского завода «Неман».





Свои образы для международного конкурса представила и Каролина Борисевич, которая представит страну в Крыница-Здруе на конкурсе «Мисс супранешнл-2019».

Для выхода в народных платьях Каролина разработала эскиз сама. В образе она использовала цвета флага — красный, белый, зеленый. На голову девушка наденет кокошник из соломы. Этот материал ассоциируется у нее с теплом.









Соломенные сувениры Каролина повезет в Польшу в качестве подарков для участниц и организаторов конкурса.













А в белом платье с огромными розами девушка появится на приветственном вечере. Наряд для участницы предоставил салон La Festa.