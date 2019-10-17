ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прощание»: 7 из 10. Хит «Сандэнса», который понравится всем

18.10.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минский прокат продолжает баловать любителей американского независимого. В прокате — «Прощание», хит «Сандэнса», главного инди-фестиваля США. Чем кино о китайских эмигрантах может быть интересно белорусам и почему такие фильмы нравятся всем — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


О чем кино:

Билли — начинающая писательница китайского происхождения, которая уже 26 лет живет в Нью-Йорке. Однажды родственники Билли из Китая сообщают, что ее любимая бабушка смертельно больна. Но те не хотят говорить бабуле правду и решают собраться вместе напоследок под приятным предлогом: якобы женится ее младший внук.

«Прощание» — незаковыристое, искреннее и духоподъемное кино. Такие фильмы оставляют приятное послевкусие, не рвут на куски и не обрушиваются бетонной плитой отчаяния. Короче, не Звягинцев и не Балабанов. Зато после них особенно сильно руки тянутся набрать номер родителей или бабули, написать в соцсети пост любви с архивными снимками, полистать семейные фотоальбомы — вот это вот все.


У Лулу Ванг получилось особенно интимное кино, основанное на ее личной истории. Героиня родом из Китая, но большую часть жизни провела в Нью-Йорке. Детские воспоминания и восточные культурные коды в ней спорят со взрослым опытом и западными ценностями. При этом Ванг не утяжеляет свое кино сложносоставными метафорами, у нее все предельно понятно. Ситуация вокруг диагноза бабушки Най Най в один момент разверзнет землю между Китаем и США.

— Как по-китайски «незаконно»? — спросит Билли в госпитале, ссылаясь на то, что в Америке пациент имеет право знать свой диагноз.

— Мы скрываем это, чтобы переложить бремя переживаний на себя, а не на нее, — услышит она в ответ.


И чтобы не осталось пробелов, Ванг разжевывает свои идеи с дотошностью молодого репетитора. «Вы думаете, что жизнь человека принадлежит человеку. На востоке жизнь — часть целого. Семьи, например». Впрочем, эта и другие важные для режиссера идеи в фильме проговариваются без патетики и нравоучений. Просто прожившей 26 лет в США Билли действительно дико изображать радость на свадьбе кузена и скрывать от бабули правду.

Хотя от одной и той же мелодии китайско-американской шарманки быстро начинаешь уставать. Когда же Ванг переключается на внутренний конфликт героини, на эмигрантские тяготы и тему потерянной родины, мотив приобретает уже более характерные очертания и глубину. Увы, ненадолго.


Уже второй полнометражный фильм Лулу Ванг украшают исполнительницы главных ролей. В дебюте это была мисс просвещенное лицо, икона независимых Брит Марлинг. В новом фильме — Аквафина, американская рэперша и актриса, крупные планы которой уже само по себе самостоятельное кино. Она — альтер-эго режиссера, веревка, держась за которую зритель погружается с аквалангом все глубже и глубже в историю одной семьи. И как славно, что в финальном титре мы знаем, чем закончилась (или продолжается) та самая история, которая based on a true lie («основана на реальной лжи». — Прим. авт.).

Кажется, пройдет еще с десяток волн эмиграции с Востока на Запад и чуть меньше — наоборот, прежде чем экспаты свыкнутся с мыслью, которую Ванг уже сейчас вложила в уста своей героини. Когда клерк в гостинице спрашивает Билли, узнав, что та из США, где же лучше — в Америке или в Китае, она совершенно искренне отвечает «Там по-другому». Никакой формулы не существует, как и не существует ответа на вопрос, так что же лучше — сказать бабуле или оставить ее в неведении. И эта невозможность решить задачу куда трагичнее неправильного ответа.

Когда: с 17 октября.

Где: Falcon Club Бутик Кино, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall.

Выбрать сеанс и купить билет

Читайте также
«Дождливый день в Нью-Йорке»: 7 из 10. Скандальный фильм Вуди Аллена, который не покажут в США
«Джокер»: 7 из 10. Фильм, которого вы так долго ждали
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем кино о китайских эмигрантах может быть интересно белорусам и почему такие фильмы нравятся всем - в обзоре AFISHA.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внука Назарбаева приговорили к условному сроку и отправили мести улицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика