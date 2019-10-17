«Прощание»: 7 из 10. Хит «Сандэнса», который понравится всем

Источник материала: Tut.by

Минский прокат продолжает баловать любителей американского независимого. В прокате — «Прощание» , хит «Сандэнса», главного инди-фестиваля США. Чем кино о китайских эмигрантах может быть интересно белорусам и почему такие фильмы нравятся всем — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





О чем кино: Билли — начинающая писательница китайского происхождения, которая уже 26 лет живет в Нью-Йорке. Однажды родственники Билли из Китая сообщают, что ее любимая бабушка смертельно больна. Но те не хотят говорить бабуле правду и решают собраться вместе напоследок под приятным предлогом: якобы женится ее младший внук.

«Прощание» — незаковыристое, искреннее и духоподъемное кино. Такие фильмы оставляют приятное послевкусие, не рвут на куски и не обрушиваются бетонной плитой отчаяния. Короче, не Звягинцев и не Балабанов. Зато после них особенно сильно руки тянутся набрать номер родителей или бабули, написать в соцсети пост любви с архивными снимками, полистать семейные фотоальбомы — вот это вот все.





У Лулу Ванг получилось особенно интимное кино, основанное на ее личной истории. Героиня родом из Китая, но большую часть жизни провела в Нью-Йорке. Детские воспоминания и восточные культурные коды в ней спорят со взрослым опытом и западными ценностями. При этом Ванг не утяжеляет свое кино сложносоставными метафорами, у нее все предельно понятно. Ситуация вокруг диагноза бабушки Най Най в один момент разверзнет землю между Китаем и США.

— Как по-китайски «незаконно»? — спросит Билли в госпитале, ссылаясь на то, что в Америке пациент имеет право знать свой диагноз.

— Мы скрываем это, чтобы переложить бремя переживаний на себя, а не на нее, — услышит она в ответ.





И чтобы не осталось пробелов, Ванг разжевывает свои идеи с дотошностью молодого репетитора. «Вы думаете, что жизнь человека принадлежит человеку. На востоке жизнь — часть целого. Семьи, например». Впрочем, эта и другие важные для режиссера идеи в фильме проговариваются без патетики и нравоучений. Просто прожившей 26 лет в США Билли действительно дико изображать радость на свадьбе кузена и скрывать от бабули правду.

Хотя от одной и той же мелодии китайско-американской шарманки быстро начинаешь уставать. Когда же Ванг переключается на внутренний конфликт героини, на эмигрантские тяготы и тему потерянной родины, мотив приобретает уже более характерные очертания и глубину. Увы, ненадолго.





Уже второй полнометражный фильм Лулу Ванг украшают исполнительницы главных ролей. В дебюте это была мисс просвещенное лицо, икона независимых Брит Марлинг. В новом фильме — Аквафина, американская рэперша и актриса, крупные планы которой уже само по себе самостоятельное кино. Она — альтер-эго режиссера, веревка, держась за которую зритель погружается с аквалангом все глубже и глубже в историю одной семьи. И как славно, что в финальном титре мы знаем, чем закончилась (или продолжается) та самая история, которая based on a true lie («основана на реальной лжи». — Прим. авт.).

Кажется, пройдет еще с десяток волн эмиграции с Востока на Запад и чуть меньше — наоборот, прежде чем экспаты свыкнутся с мыслью, которую Ванг уже сейчас вложила в уста своей героини. Когда клерк в гостинице спрашивает Билли, узнав, что та из США, где же лучше — в Америке или в Китае, она совершенно искренне отвечает «Там по-другому». Никакой формулы не существует, как и не существует ответа на вопрос, так что же лучше — сказать бабуле или оставить ее в неведении. И эта невозможность решить задачу куда трагичнее неправильного ответа.

Когда: с 17 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Выбрать сеанс и купить билет

Читайте также

«Дождливый день в Нью-Йорке»: 7 из 10. Скандальный фильм Вуди Аллена, который не покажут в США

«Джокер»: 7 из 10. Фильм, которого вы так долго ждали