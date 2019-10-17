|
14 из 25 – столько кандидатов «Говори правду» было зарегистрировано
Источник материала: Партизан
Как сообщает «Говори правду», 14 активистов движения были зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Так, по Речицкому избирательному округу №44 Татьяна Ласица была зарегистрирована кандидатом путем сбора подписей граждан.
Николай Лысенков, который выдвигался от Белорусской социал-демократической партии (Громада), был зарегистрирован по Столбцовскому избирательному округу №70.
«Конечно надо бы радоваться, но после заседания комиссии у меня в душе разочарование! Кандидатами зарегистрировали только четверых из восьми претендентов по округу. В регистрации отказали Алене Анисим, Олегу Коробко и Юрию Ивановскому. У них якобы по сотни недостоверных подписей. Зато у начальника РОВД Ивана Мамайко и директора Столбцовского ПМК Александра Пашкевича всё супер. Надеюсь, коллеги по избирательной компании, подадут апелляции, и восстановят справедливость», - поделился впечатлениями Николай Лысенков.
Также кандидатами были зарегистрированы от Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Линкевич по Хойникскому избирательному округу №47, Александр Пась по Брестскому-Центральному избирательному округу №2 и Павел Станевский по Волковысскому округу №48, путем сбора подписей граждан Егор Левачев по Лепельскому избирательному округу №23.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает «Говори правду», 14 активистов движения были зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)