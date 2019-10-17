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Турчин обсуждает в Москве дорожные карты по "углубленной интеграции"

18.10.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин проводит сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты дорожных карт, необходимые для реализации программы по "углублению" интеграции в "союзном государстве"

Открывая встречу, Максим Акимов отметил, что особый смысл совместной работе придает приближающееся 20-летие "союзного государства". 

"Мы должны сегодня обсудить дорожные карты, находящиеся в нашем ведении", - сказал он, добавив, что речь идет о дорожных картах, касающихся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.

Максим Акимов напомнил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по "углублению" интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.

"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал в свою очередь Александр Турчин

Он также добавил, что белорусскую сторону интересует московский опыт цифрового здравоохранения.
 
 
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Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин проводит сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты...
 
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