|
Турчин обсуждает в Москве дорожные карты по "углубленной интеграции"
Источник материала: Партизан
Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин проводит сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты дорожных карт, необходимые для реализации программы по "углублению" интеграции в "союзном государстве"
Открывая встречу, Максим Акимов отметил, что особый смысл совместной работе придает приближающееся 20-летие "союзного государства".
"Мы должны сегодня обсудить дорожные карты, находящиеся в нашем ведении", - сказал он, добавив, что речь идет о дорожных картах, касающихся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.
Максим Акимов напомнил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по "углублению" интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.
"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал в свою очередь Александр Турчин.
Он также добавил, что белорусскую сторону интересует московский опыт цифрового здравоохранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин проводит сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)