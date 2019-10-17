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Лукашенко снова критикует ситуацию в школах: Это больше чем церковь

18.10.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общаясь со слушателями Академии управления, Лукашенко подверг критике ситуацию в школах.

«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают — стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он вновь подчеркнул, что школа — это особенное место.

«Это храм, это больше чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа — это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, это тоже один из управленческих вопросов», — дал наказ президент.

Вопрос о дисциплине в школе вновь остро стал обсуждаться после инцидента в гомельской школе 11 сентября. Во время урока учитель, пришедшая на замену, выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Его одноклассники сняли происходящее на видео, запись разошлась по СМИ. 


После этого учительницу уволили. Однако через несколько дней педагог была восстановлена на работе по поручению Лукашенко. Зато своих должностей лишились 6 чиновников, еще несколько должностных лиц получили выговоры и предупреждения.

"Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то", — прокомментировал Лукашенко инцидент в гомельской школе. 

Он также добавил, что "дело не в этой учительнице, а в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить".
 
 
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Общаясь со слушателями Академии управления, Лукашенко подверг критике ситуацию в школах.
 
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