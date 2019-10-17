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Мобильная игра белорусских разработчиков стала самой популярной в мире

18.10.2019 15:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мобильная игра белорусских разработчиков стала самой популярной в мире

Самой популярной игрой для смартфонов стала игра белорусских разработчиков.

Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр в сентябре. В топ-10 попали три игры белорусских разработчиков, пишет dev.by.

Самой популярной стала Sand Balls, разработанная белорусской студией SayGames. В сентябре пользователи скачали ее 40 миллионов раз (Android — 32 млн, iOS — 8 млн). Причем игра белорусской студии оказалась самой популярной сразу на двух платформах — в AppStore и Google Play.

Кстати, компания Say Games по итогам сентября сохранила третье место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр.

В рейтинге самых популярных гиперказуальных игр в сентябре на третьем месте оказалась игра Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали 15 миллионов раз.

Топ-10 замкнула еще одна игра от SayGames — Jelly Shift. У нее в сентябре около 8 миллионов загрузок.

 
 
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Самой популярной игрой для смартфонов стала игра белорусских разработчиков.
 
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