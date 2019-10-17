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Белорусские пеллетные заводы заработают в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пеллетные заводы в Беларуси введут в эксплуатацию в мае 2020 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, сейчас идет строительство 6 подобных предприятий. Они позволят увеличить эффективность переработки древесины. В частности, вовлечь в оборот 150 тысяч кубометров низкокачественного сырья в год.
Вопрос развития лесного хозяйства находится на постоянном контроле Президента. Перед работниками отрасли стоит задача обеспечить полный цикл переработки древесины внутри страны. А также ликвидировать задолженность за поставленное сырье.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Под Минском продемонстрировали спецтехнику, которая может быть использована для обработки древесины. Ее представил один из частных производителей. Среди машин – дробильный комплекс, производящий щепу. 60 % его комплектующих произведены в Беларуси.
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Новости Беларуси. Пеллетные заводы в Беларуси введут в эксплуатацию в мае 2020 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24...
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