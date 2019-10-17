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Белорусские пеллетные заводы заработают в 2020 году

18.10.2019 16:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пеллетные заводы в Беларуси введут в эксплуатацию в мае 2020 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пеллетные заводы заработают в 2020 году

Напомним, сейчас идет строительство 6 подобных предприятий. Они позволят увеличить эффективность переработки древесины. В частности, вовлечь в оборот 150 тысяч кубометров низкокачественного сырья в год.

Вопрос развития лесного хозяйства находится на постоянном контроле Президента. Перед работниками отрасли стоит задача обеспечить полный цикл переработки древесины внутри страны. А также ликвидировать задолженность за поставленное сырье.

Белорусские пеллетные заводы заработают в 2020 году

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы уже приступили к реализации и программам по строительству первых 6 пеллетных заводов. В следующем году мы построим еще 6 пеллетных завода. Практически все вопросы решены, экватор пройден в части проектирования, по ряду производств документы находятся в экспертизе, по отдельным предприятиям начался процесс поставки оборудования.

Белорусские пеллетные заводы заработают в 2020 году

Под Минском продемонстрировали спецтехнику, которая может быть использована для обработки древесины. Ее представил один из частных производителей. Среди машин – дробильный комплекс, производящий щепу. 60 % его комплектующих произведены в Беларуси.

Люди в материале: Виталий Дрожжа
 
 
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Новости Беларуси. Пеллетные заводы в Беларуси введут в эксплуатацию в мае 2020 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства,  сообщили в программе Новости «24...
 
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