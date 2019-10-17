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ГАИ проводит массированную отработку автомобильной дороги М1

18.10.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ проводит массированную отработку автомобильной дороги М1
Фото из открытых источников

Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 «Брест - Минск - граница Российской Федерации». Мероприятие проходит с 18 по 20 октября включительно.

ГАИ проводит массированную отработку автомобильной дороги М1 ГАИ Минска в ближайшие 10 дней уделит особое внимание водителям транспорта

Отработка проходит на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области. В частности, увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы.

Во время рейда Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей, бесправников, лихачей, а также тех, кто нарушает ПДД при перевозке пассажиров и грузов. В темное время суток особое внимание уделят пешеходам и велосипедистам.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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