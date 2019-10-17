ГАИ проводит массированную отработку автомобильной дороги М1

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Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автомобильной дороги М1/Е30 «Брест - Минск - граница Российской Федерации». Мероприятие проходит с 18 по 20 октября включительно.

Отработка проходит на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области. В частности, увеличено количество нарядов дорожно-патрульной службы.

Во время рейда Госавтоинспекция будет выявлять нетрезвых водителей, бесправников, лихачей, а также тех, кто нарушает ПДД при перевозке пассажиров и грузов. В темное время суток особое внимание уделят пешеходам и велосипедистам.