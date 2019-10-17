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Время агитации. Все кандидаты в депутаты получат возможность выступить на радио и телевидении
18.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
У кандидатов на депутатское кресло началась предвыборная агитация. Все претенденты получат возможность выступить на радио и телевидении. Так, на ТВ кандидатов по Гродненской области можно будет увидеть на канале «Беларусь 3».
Выступления начнутся 21 октября и будут проходить в рабочие дни до 6 ноября. Каждому кандидату предоставляется только 5 минут. По телевидению они будут транслироваться вечером с 19.00 до 20.40, кроме 22 и 29 октября (с 19.00 до 19.30). Время в эфире для всех претендентов — бесплатное, использование в выступлениях аудио- и видеоматериалов запрещено.
На радио участников политической гонки можно будет послушать с 7.00 до 8.00 на частоте областной телерадиокомпании «Гродно».
Предусмотрено также участие претендентов в депутаты в теледебатах. Их проведение организовывают телерадиокомпании, на выступление каждого участника выделяется 5 минут.
Татьяна Дудко.
ГРАФИК выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на телевидении и радио
Телеканал «Беларусь 3»
Дата эфира — 23 октября, время — 19.35-20.00.
Областная радиостанция «Радио «Гродно»
Дата эфира — 31 октября, время — 7.00-7.25.
Телеканал «Беларусь 3»
Дата эфира — 30 октября, время — 19.25-19.50.
Областная радиостанция «Радио «Гродно»
Дата эфира — 6 ноября, время — 7.00-7.25.
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У кандидатов на депутатское кресло началась предвыборная агитация. Все претенденты получат возможность выступить на радио и телевидении. Так, на ТВ кандидатов по...
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