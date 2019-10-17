Время агитации. Все кандидаты в депутаты получат возможность выступить на радио и телевидении

Источник материала: Вороновская газета





У кандидатов на депутатское кресло началась предвыборная агитация. Все претенденты получат возможность выступить на радио и телевидении. Так, на ТВ кандидатов по Гродненской области можно будет увидеть на канале «Беларусь 3».

Выступления начнутся 21 октября и будут проходить в рабочие дни до 6 ноября. Каждому кандидату предоставляется только 5 минут. По телевидению они будут транслироваться вечером с 19.00 до 20.40, кроме 22 и 29 октября (с 19.00 до 19.30). Время в эфире для всех претендентов — бесплатное, использование в выступлениях аудио- и видеоматериалов запрещено.

На радио участников политической гонки можно будет послушать с 7.00 до 8.00 на частоте областной телерадиокомпании «Гродно».

Предусмотрено также участие претендентов в депутаты в теледебатах. Их проведение организовывают телерадиокомпании, на выступление каждого участника выделяется 5 минут.

Татьяна Дудко.

ГРАФИК выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на телевидении и радио

Телеканал «Беларусь 3»

Дата эфира — 23 октября, время — 19.35-20.00.

Областная радиостанция «Радио «Гродно»

Дата эфира — 31 октября, время — 7.00-7.25.

Давидович Ирина Бенедиктовна. Гайдукевич Марина Викторовна. Макей Сергей Иванович. Дубицкий Олег Викторович. Маркевич Александр Иванович.

Телеканал «Беларусь 3»

Дата эфира — 30 октября, время — 19.25-19.50.

Областная радиостанция «Радио «Гродно»

Дата эфира — 6 ноября, время — 7.00-7.25.

Шпаковская Анжелина Ростиславовна. Михалюк Павел Рышардович. Велич Владимир Васильевич. Асташов Ярослав Сергеевич. Тесленок Дмитрий Николаевич.