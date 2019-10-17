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Кандидаты зарегистрированы

18.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кандидаты зарегистрированы

17 октября 2019 года окружные избирательные комиссии Щучинского избирательного округа №60 и Ивьевского избирательного округа №54 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва зарегистрировали кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

по Щучинскому округу:

Асташова Ярослава Сергеевича, 23 апреля 1990 года рождения, инженера-конструктора объединенного унитарного производственного предприятия «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство», проживающего в городе Гродно, члена Либерально-демократической партии.

Велича Владимира Васильевича, 20 сентября 1953 года рождения, директора коммунального унитарного кинозрелищного предприятия «Мостыкиновидеосеть», проживающего в городе Мосты, члена Коммунистической партии Беларуси.

Михалюка Павла Рышардовича, 29 ноября 1983 года рождения, первого секретаря Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», проживающего в городе Гродно, беспартийного.

Тесленка Дмитрия Николаевича, 15 ноября 1986 года рождения, безработного, проживающего в городе Мосты, члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Шпаковскую Анжелину Ростиславовну, 4 марта 1970 года рождения, заведующего отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Щучинского района», проживающую в городе Щучин, члена Коммунистической партии Беларуси.

 

*по Ивьевскому округу:

Гайдукевич Марину Викторовну, 1968 года рождения, директора государственного учреждения образования «Гольшанская средняя школа», проживающую в деревне Доргишки Ошмянского района, беспартийную;

Давидович Ирину Бенедиктовну, 1964 года рождения, ремесленника, проживающую в городе Ивье, члена Объединенной гражданской партии;

Дубицкого Олега Викторовича, 1990 года рождения, спортсмена-инструктора учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике», проживающего в городе Гродно, беспартийного;

МакеЯ Сергея Ивановича, 1973 года рождения, старшего инспектора военизированной охраны подразделения авиационной безопасности Гродненского филиала РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация», проживающего в городе Гродно, члена Либерально-демократической партии;

Маркевича Александра Ивановича, 1968 года рождения, заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству, проживающего в городе Минск, беспартийного.

* По решению комиссии сведения о размере полученных доходов и собственности кандидатов в депутаты будут размещены на информационных плакатах.

По сообщениям окружных избирательных комиссий.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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17 октября 2019 года окружные избирательные комиссии Щучинского избирательного округа №60 и Ивьевского избирательного округа №54 по выборам депутата Палаты...
 
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