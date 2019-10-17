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30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)

18.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)

Пятнадцать старшеклассников района приняли участие во втором этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности. С целью повышения финансовой культуры и укрепления финансовой дисциплины молодого поколения в пятый раз ее инициируют Министерство образования и Национальный банк Беларуси.

Олимпиадные задания были представлены в форме тестов. Школьники отвечали на вопросы о наличных деньгах, сбережениях, заимствованиях, цифровом банкинге, налогах, инвестициях и т.д. В творческом задании необходимо сориентироваться в предложенной ситуации. На решение ребятам был отведен один час.

 


30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)
30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)


30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)


30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)

Пакет тестовых заданий для участников олимпиады вскрыли в присутствии банковских работников: начальника отдела розничных услуг ЦБУ №413 Региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк» Натальи Акштулевич  и главного специалиста сектора розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №403 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.п. Вороново Ольги Бовшис.

 


30 тестов за час. В Вороновской школе состоялся районный этап олимпиады по  финансовой грамотности (Дополнено)

Анализировала результаты комиссия. Лучше всех справились с заданиями Владислав Юхневич из Жирмунской СШ (1-е место), Юльяна Бартось из Заболотского УПК, Дарья Бутя из Вороновской СШ (3-е место) и Лолита Пашкевич из Дотишской СШ (3-е место). Победители представят Вороновщину на областном этапе олимпиады.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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Пятнадцать старшеклассников района приняли участие во втором этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности. С целью повышения финансовой культуры и...
 
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