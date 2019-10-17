ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Адраджэнне» на «Золотых родниках»

18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Период с мая по октябрь артисты называют – гастрольный сезон. Именно на это время приходится большинство поездок в другие города, страны. Для народного фольклорного ансамбля « Адраджэнне» Хотимского районного Центра культуры гастрольный сезон этого года выдался очень насыщенным. Не стану перечислять все города Беларуси и России, где побывали хотимские артисты. Все это находило отражение на страницах районной газеты. Но достойным завершением гастролей ансамбля стало участие в Международном фольклорном фестивале «Золотые родники» в городе Пскове, проходившем с 10 по 13 октября.

Большинство фестивалей предусматривают некую конкурсную программу, коллективы соревнуются за право называться лауреатом, дипломантом, призером. И очень мало подобных мероприятий, где все участники, независимо от заслуг и званий, в одинаковом положении получают призы и подарки. Фестиваль «Золотые родники» именно такой. Уже более десяти лет он собирает фольклорные коллективы из большинства регионов России, а также Беларуси и Прибалтики. За два дня «Адраджэнне» выступило в сборном концерте с ансамблями из Латвии, Ленинградской, Псковской и других областей, и приняло участие в гала-концерте во Дворце культуры Пскова. Ансамбль получил и Диплом, и подарок, но главной наградой стала возможность побывать в древнейшем городе России, впечатления от новых встреч, новых друзей. Были встречи и со старыми друзьями. В фестивале принимали участие давние друзья хотимчан из далекого северного города Великий Устюг – казачий ансамбль «Сухонская вольница». Нужно отметить, что «Адраджэнне» стал первым ансамблем на фестивале из Могилевской области, Беларусь там всегда представляли коллективы из Витебской области. И этот фестиваль не стал исключением. Вместе с нашими артистами на сцене выступали и артисты из Городка. В начале я сказал, что эта поездка – достойное завершение гастрольного сезона, но желать такого артистам нельзя. Я уверен, что будут новые фестивали, новые города. И народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» и дальше будет прославлять нашу самобытную хотимскую культуру.
Александр АЛЕКСАНДРИН.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Период с мая по октябрь артисты называют – гастрольный сезон. Именно на это время приходится большинство поездок в другие города, страны. Для народного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стыдно даже говорить: Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика