«Адраджэнне» на «Золотых родниках»

Источник материала: Новости Хотимска

Период с мая по октябрь артисты называют – гастрольный сезон. Именно на это время приходится большинство поездок в другие города, страны. Для народного фольклорного ансамбля « Адраджэнне» Хотимского районного Центра культуры гастрольный сезон этого года выдался очень насыщенным. Не стану перечислять все города Беларуси и России, где побывали хотимские артисты. Все это находило отражение на страницах районной газеты. Но достойным завершением гастролей ансамбля стало участие в Международном фольклорном фестивале «Золотые родники» в городе Пскове, проходившем с 10 по 13 октября.

Большинство фестивалей предусматривают некую конкурсную программу, коллективы соревнуются за право называться лауреатом, дипломантом, призером. И очень мало подобных мероприятий, где все участники, независимо от заслуг и званий, в одинаковом положении получают призы и подарки. Фестиваль «Золотые родники» именно такой. Уже более десяти лет он собирает фольклорные коллективы из большинства регионов России, а также Беларуси и Прибалтики. За два дня «Адраджэнне» выступило в сборном концерте с ансамблями из Латвии, Ленинградской, Псковской и других областей, и приняло участие в гала-концерте во Дворце культуры Пскова. Ансамбль получил и Диплом, и подарок, но главной наградой стала возможность побывать в древнейшем городе России, впечатления от новых встреч, новых друзей. Были встречи и со старыми друзьями. В фестивале принимали участие давние друзья хотимчан из далекого северного города Великий Устюг – казачий ансамбль «Сухонская вольница». Нужно отметить, что «Адраджэнне» стал первым ансамблем на фестивале из Могилевской области, Беларусь там всегда представляли коллективы из Витебской области. И этот фестиваль не стал исключением. Вместе с нашими артистами на сцене выступали и артисты из Городка. В начале я сказал, что эта поездка – достойное завершение гастрольного сезона, но желать такого артистам нельзя. Я уверен, что будут новые фестивали, новые города. И народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне» и дальше будет прославлять нашу самобытную хотимскую культуру.

Александр АЛЕКСАНДРИН.

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