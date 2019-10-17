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Случчан просят сообщить о несанкционированных свалках мусора
18.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН, с 15 сентября по 15 ноября в Слуцке проходит экологический мониторинг «Внимание, бытовые отходы!», который проводит государственное учреждение образования «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся».
Его цель – выявить места несанкционырованных свалок в сельской местности и вдоль береговой линии рек.
Повсеместное загрязнение окружающей среды приобрело глобальный характер. Одними из первых погрязли в мусоре большие города и мегаполисы. А сегодня повсеместное «замусоривание» добралось и до небольших городков и поселков. Не избежали этой печальной участи и побережья рек, озер, леса и поля.
За выброс мусора в не установленных местах грозит штраф до 50 базовых величин за организацию свалки. А если это юридическое лицо, то максимальная сумма может увеличиться в 20 раз! Но, не смотря на это количество свалок, растет, а не уменьшается. Особенно опасны они у водоемов. Чтобы с ними как то бороться необходимо их выявить.
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В рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН, с 15 сентября по 15 ноября в Слуцке проходит экологический мониторинг...
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