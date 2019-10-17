Случчан просят сообщить о несанкционированных свалках мусора

Источник материала: Слуцк Город

В рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН, с 15 сентября по 15 ноября в Слуцке проходит экологический мониторинг «Внимание, бытовые отходы!», который проводит государственное учреждение образования «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся».

Его цель – выявить места несанкционырованных свалок в сельской местности и вдоль береговой линии рек.

В связи с этим большая просьба, если Вы владеете информацией о свалках или скоплениях мусора сообщите об этом в ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» с 9.00 по 14.00 ежедневно до 15 ноября 2019 года включительно по телефону 6-69-16.

Повсеместное загрязнение окружающей среды приобрело глобальный характер. Одними из первых погрязли в мусоре большие города и мегаполисы. А сегодня повсеместное «замусоривание» добралось и до небольших городков и поселков. Не избежали этой печальной участи и побережья рек, озер, леса и поля.

Любая несанкционированная свалка – это своеобразная химическая лаборатория, производящая вредные токсины и распространяющая вокруг себя миазмы (резкий неприятный запах, зловоние). Атмосферные осадки, проходя сквозь кучи мусора, как через фильтр, попадают в почву, а затем в подземные воды, реки и озера, изменяя их химический и физический состав.

Именно поэтому ликвидация несанкционированных свалок – одна из важнейших задач не только природоохранных министерств и организаций, но и каждого цивилизованного человека.

За выброс мусора в не установленных местах грозит штраф до 50 базовых величин за организацию свалки. А если это юридическое лицо, то максимальная сумма может увеличиться в 20 раз! Но, не смотря на это количество свалок, растет, а не уменьшается. Особенно опасны они у водоемов. Чтобы с ними как то бороться необходимо их выявить.

Сохранить окружающий мир чистым можно только общими усилиями!



Тамара Коледа,

директор ГУО «Слуцкий ЭБЦУ»