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Опубликован график выступлений кандидатов в депутаты Слуцкого округа по радио и телевидению
18.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Кандидатами в депутаты Парламента по Слуцкому избирательному округу №67 зарегистрированы четыре человека. На сайте Слуцкого райисполкома
На телеканале СТВ («Столичное телевидение») в среду, 23 октября:
4 ноября на радио «Минская волна» (частота 104.8 FM в Слуцке):
В разделе «Выборы» на сайте Слуцкого РИК опубликовано также
На сайте «Движения «За свободу» один из кандидатов, которым было отказано в регистрации,
Подробнее о зарегистрированных кандидатах можно почитать
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Кандидатами в депутаты Парламента по Слуцкому избирательному округу №67 зарегистрированы четыре человека. На сайте Слуцкого райисполкома опубликован график...
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