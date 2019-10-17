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Опубликован график выступлений кандидатов в депутаты Слуцкого округа по радио и телевидению

18.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кандидатами в депутаты Парламента по Слуцкому избирательному округу №67 зарегистрированы четыре человека. На сайте Слуцкого райисполкома опубликован график распределения их эфирного времени на радио и телевидении.

На телеканале СТВ («Столичное телевидение») в среду, 23 октября: 

  • Циценя Алексей Михайлович - 19:25-19:30
  • Юревич Анатолий Викторович - 19:30-19:35
  • Цецерская Инна Петровна - 19:35-19:40
  • Ражанец Валентина Витальевна - 19:40-19:45

4 ноября на радио «Минская волна» (частота 104.8 FM в Слуцке):

  • Циценя Алексей Михайлович - 07:30-07:35
  • Юревич Анатолий Викторович - 07:35-07:40
  • Цецерская Инна Петровна - 07:35-07:.40
  • Ражанец Валентина Витальевна - 07:45-07:50

В разделе «Выборы» на сайте Слуцкого РИК опубликовано также решение избирательного округа №67 об отказе в регистрации в качестве кандидата Виталию Леонидовичу Амельковичу. В документе говорится, что право выдвижения кандидатов принадлежит зарегистрированным политическим партиям, тогда как «Движение «За свободу», от которого выдвигался Виталий, является общественным объединением.

На сайте «Движения «За свободу» один из кандидатов, которым было отказано в регистрации, объяснил, почему объединение выдвигало своих представителей, не являясь политической партией: «Статья 69 Конституции гласит, что выдвижение кандидатов в депутаты происходит от общественных объединений, трудовых коллективов и путем сбора подписей. Общественные объединения не разделяются на политические и неполитические. И в Конституции записано, если закон нарушает Конституцию, то действует Конституция».

Подробнее о зарегистрированных кандидатах можно почитать здесь.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Кандидатами в депутаты Парламента по Слуцкому избирательному округу №67 зарегистрированы четыре человека. На сайте Слуцкого райисполкома опубликован график...
 
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